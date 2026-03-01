Live voetbal 5

Blessurespook bij Feyenoord: Smal en Nieuwkoop moeten strijd staken

Smal
Foto: © ESPN
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
1 maart 2026, 15:09   Bijgewerkt: 15:15

Gijs Smal lijkt zondagmiddag een blessure te hebben opgelopen. De linksback van Feyenoord wordt in de 20e minuut op zijn enkel geraakt door Daan Rots en scheldt niet veel later luid en duidelijk.

In duel met de buitenspeler van FC Twente probeert Smal een achterstand te herstellen. Het gevaar wordt onschadelijk gemaakt, maar de back moet er direct bij gaan zitten. Bart Nieuwkoop wordt dan door Robin van Persie gesommeerd om te gaan warmlopen.

Smal probeert nog verder te spelen, maar heeft zichtbaar last van zijn rechterenkel. Een paar minuten later roept hij hard 'Fucking hell man!' richting de camera. Hij blijft wederom op het veld staan, maar in de 31e minuut gaat de verdediger erbij zitten. Einde wedstrijd.

De speler van Feyenoord voelt wat aan zijn binnendij en verlaat met een lang gezicht het veld. Ook op de bank worden er niet veel later beelden getoond van een stevig balende Smal. Medische analyses zullen moeten uitwijzen hoe ernstig deze blessure is.

Update 15:10: Ook Nieuwkoop verlaat het veld

Niet veel later is het helaas weer raak. Nieuwkoop, die de geblesseerde Smal dus verving, moet ook van het veld af. Hij krijgt in een kopduel met Sondre Orjasaeter een tik op zijn hoofd en kan niet verder spelen. Na slechts twee minuten en twintig seconden op het veld te hebben gestaan, vervangt Jordan Lotomba Nieuwkoop al.

