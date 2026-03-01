Live voetbal

Kitolano over De Kuip: ‘Dit had mijn thuisstadion kunnen zijn’

Joshua Kitolano
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
1 maart 2026, 06:55   Bijgewerkt: 28 februari 2026, 16:56

Joshua Kitolano blikt in het Algemeen Dagblad uitgebreid terug op zijn eerste ervaringen in De Kuip. De middenvelder van Sparta Rotterdam, die eerder in de belangstelling stond van Feyenoord, herinnert zich nog goed hoe hij onder de indruk was van de ambiance in het stadion tijdens de ontmoeting op 11 september 2022.

De Noor vertelt dat de sfeer in Rotterdam-Zuid een diepe indruk op hem achterliet toen hij daar voor het eerst aantrad. "Ik had nog nooit voor zoveel mensen gespeeld. Dat was de eerste keer. De Kuip is gewoon een geweldig stadion", stelt Kitolano. "Toen ik er na afloop met vrienden over sprak, zei ik: ik wil niet slecht praten over andere clubs, maar dit is echt anders. Ik dacht: wow, dit is dus hoe het voelt om tegen zo’n grote club te spelen."

Kitolano voelde zich heel klein in De Kuip

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de wedstrijd voor Sparta destijds met 3-0 verloren ging, was het voor de middenvelder een cruciaal leermoment in zijn carrière. Hij merkte dat de druk van het publiek een directe invloed had op het spel op het veld. "De wedstrijd zelf was eigenlijk erg slecht. Alles was nieuw voor mij, ik heb er veel van geleerd. Je hebt te maken met een totaal andere druk", aldus de smaakmaker van de Kasteelheren.

Volgens Kitolano is het voor een tegenstander lastig om onder de sfeer in De Kuip uit te voetballen. "Als je tegen Feyenoord speelt, met zoveel mensen die erachter staan, voel je dat zij die extra boost krijgen. Ze zitten bovenop je en je hebt geen noise cancelling in je oren. Je voelt je heel, heel klein. Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik dat zo voelde. Nu weet ik wat ik kan verwachten van dit soort wedstrijden", zo legt hij uit.

Interesse van Feyenoord speelde mee

De confrontatie met Feyenoord had voor de middenvelder een extra lading, aangezien de club in de zomer van 2022 al concrete interesse in hem toonde terwijl hij nog bij Odds BK speelde. Kitolano geeft toe dat hij daar destijds wel even bij stilstond. "Of het specialer was omdat ik daar ook had kunnen spelen? Een beetje. Ik dacht wel: dit had mijn thuisstadion kunnen zijn. Maar het is wat het is. Ik ben nog steeds blij dat ik bij Sparta speel. Voor mijn ontwikkeling was dit een goede stap."

Vind jij Joshua Kitolano een goede versterking voor het huidige Feyenoord?

Laden...
56 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Steijn

Opmerkelijk: Sem Steijn valt in bij Feyenoord, maar wordt er ook weer afgehaald

  • zo 15 februari, 13:48
  • 15 feb. 13:48
  • 20
Anis Hadj Moussa van Feyenoord

Schaken verwacht megatransfer: ’50 miljoen euro (!) voor Hadj Moussa’

  • wo 25 februari, 13:11
  • 25 feb. 13:11
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Joshua Kitolano

Joshua Kitolano
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 24 jaar (3 aug. 2001)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
23
5
2024/2025
Sparta
27
0
2023/2024
Sparta
24
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
24
16
43
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws