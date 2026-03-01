blikt in het Algemeen Dagblad uitgebreid terug op zijn eerste ervaringen in De Kuip. De middenvelder van Sparta Rotterdam, die eerder in de belangstelling stond van Feyenoord, herinnert zich nog goed hoe hij onder de indruk was van de ambiance in het stadion tijdens de ontmoeting op 11 september 2022.

De Noor vertelt dat de sfeer in Rotterdam-Zuid een diepe indruk op hem achterliet toen hij daar voor het eerst aantrad. "Ik had nog nooit voor zoveel mensen gespeeld. Dat was de eerste keer. De Kuip is gewoon een geweldig stadion", stelt Kitolano. "Toen ik er na afloop met vrienden over sprak, zei ik: ik wil niet slecht praten over andere clubs, maar dit is echt anders. Ik dacht: wow, dit is dus hoe het voelt om tegen zo’n grote club te spelen."

Kitolano voelde zich heel klein in De Kuip

Hoewel de wedstrijd voor Sparta destijds met 3-0 verloren ging, was het voor de middenvelder een cruciaal leermoment in zijn carrière. Hij merkte dat de druk van het publiek een directe invloed had op het spel op het veld. "De wedstrijd zelf was eigenlijk erg slecht. Alles was nieuw voor mij, ik heb er veel van geleerd. Je hebt te maken met een totaal andere druk", aldus de smaakmaker van de Kasteelheren.

Volgens Kitolano is het voor een tegenstander lastig om onder de sfeer in De Kuip uit te voetballen. "Als je tegen Feyenoord speelt, met zoveel mensen die erachter staan, voel je dat zij die extra boost krijgen. Ze zitten bovenop je en je hebt geen noise cancelling in je oren. Je voelt je heel, heel klein. Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik dat zo voelde. Nu weet ik wat ik kan verwachten van dit soort wedstrijden", zo legt hij uit.

Interesse van Feyenoord speelde mee

De confrontatie met Feyenoord had voor de middenvelder een extra lading, aangezien de club in de zomer van 2022 al concrete interesse in hem toonde terwijl hij nog bij Odds BK speelde. Kitolano geeft toe dat hij daar destijds wel even bij stilstond. "Of het specialer was omdat ik daar ook had kunnen spelen? Een beetje. Ik dacht wel: dit had mijn thuisstadion kunnen zijn. Maar het is wat het is. Ik ben nog steeds blij dat ik bij Sparta speel. Voor mijn ontwikkeling was dit een goede stap."