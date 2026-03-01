is bezig aan een uitstekend seizoen en wees Telstar vrijdagavond de weg in de degradatiekraker met NAC (3-0). De 22-jarige middenvelder was – zoals zo vaak – belangrijk met de openingstreffer, waardoor hij inmiddels dezelfde bijnaam als Ajax-speler heeft gekregen.

In het huidige seizoen staat de teller al op zeven treffers voor Ritmeester van de Kamp. Tegen NAC maakte de huurling van Almere City zelfs twee doelpunten, de 1-0 en de 2-0. Opvallend is dat de middenvelder dit seizoen al vier keer verantwoordelijk was voor de 1-0, of 0-1. Gekscherend krijgt Ritmeester van de Kamp dezelfde bijnaam als Klaassen.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Excelsior (thuis en uit), Feyenoord (uit), NAC (thuis) nam Ritmeester van de Kamp de openingstreffer voor zijn rekening, waardoor de middenvelder nu ‘Mister 1-0’ wordt genoemd. “Het tikt wel aardig aan. Een mooie bijnaam”, lacht hij bij NH Nieuws. Ook Ajax-middenvelder Klaassen draagt al jaren de bijnaam ‘Mister 1-0’.

Ritmeester van de Kamp kwam vorig seizoen niet tot scoren, maar dit jaar staat de teller dus al op zeven. De middenvelder kan zijn geluk niet op: “Ik ben er echt mee bezig. Vooral met het positioneren en zorgen dat ik in de situatie kom om te scoren”, aldus de 22-jarige speler.