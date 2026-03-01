Live voetbal

Ritmeester van de Kamp krijgt populaire bijnaam van Davy Klaassen

Davy Klaassen Ajax Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
1 maart 2026, 07:25

Jochem Ritmeester van de Kamp is bezig aan een uitstekend seizoen en wees Telstar vrijdagavond de weg in de degradatiekraker met NAC (3-0). De 22-jarige middenvelder was – zoals zo vaak – belangrijk met de openingstreffer, waardoor hij inmiddels dezelfde bijnaam als Ajax-speler Davy Klaassen heeft gekregen.

In het huidige seizoen staat de teller al op zeven treffers voor Ritmeester van de Kamp. Tegen NAC maakte de huurling van Almere City zelfs twee doelpunten, de 1-0 en de 2-0. Opvallend is dat de middenvelder dit seizoen al vier keer verantwoordelijk was voor de 1-0, of 0-1. Gekscherend krijgt Ritmeester van de Kamp dezelfde bijnaam als Klaassen.

Artikel gaat verder onder video

Tegen Excelsior (thuis en uit), Feyenoord (uit), NAC (thuis) nam Ritmeester van de Kamp de openingstreffer voor zijn rekening, waardoor de middenvelder nu ‘Mister 1-0’ wordt genoemd. “Het tikt wel aardig aan. Een mooie bijnaam”, lacht hij bij NH Nieuws. Ook Ajax-middenvelder Klaassen draagt al jaren de bijnaam ‘Mister 1-0’.

Ritmeester van de Kamp kwam vorig seizoen niet tot scoren, maar dit jaar staat de teller dus al op zeven. De middenvelder kan zijn geluk niet op: “Ik ben er echt mee bezig. Vooral met het positioneren en zorgen dat ik in de situatie kom om te scoren”, aldus de 22-jarige speler.

➡️ Meer nieuws over Telstar

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Dick Schreuder Ajax

Schreuder toch naar Ajax? ‘Dit transferbedrag houdt nooit stand bij de rechter’

  • do 26 februari, 09:48
  • 26 feb. 09:48
  • 8
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jochem Ritmeester van de Kamp

Jochem Ritmeester van de Kamp
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 22 jaar (2 nov. 2003)
Positie: AM (C), M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
23
7
2025/2026
Almere
0
0
2024/2025
Almere
26
0
2023/2024
Almere II
1
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
24
-15
26
15
Volendam
24
-13
24
16
NAC
25
-14
22
17
Telstar
25
-10
21
18
Heracles
25
-33
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws