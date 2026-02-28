Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij PEC Zwolle. Fred Grim voert naar verwachting geen wijzigingen door in zijn elftal na het gelijkspel van vorige week tegen NEC (1-1). en moesten afgelopen week meerdere trainingen missen, maar lijken op tijd hersteld.

Op doel lijkt de keuze ook in Zwolle weer te vallen op Maarten Paes. De doelman werd gehaald als stand-in van Vitezslav Jaros, maar de Liverpool-huurling is de rest van het seizoen uitgeschakeld met een knieblessure. Daardoor lijkt de winteraanwinst een week na zijn debuut weer onder de lat te staan. Voor hem zal het centrale duo waarschijnlijk bestaan uit Josip Sutalo en Baas. Laatstgenoemde had afgelopen week fysieke klachten, maar lijkt op tijd hersteld. Dat geldt niet voor Ko Itakura, die het duel in Zwolle moet missen. Op de backposities kiest Grim naar verwachting voor Owen Wijndal en Lucas Rosa.

Op het middenveld viel Regeer vorige week geblesseerd uit bij Ajax. De verwachting is echter dat hij het redt om in Zwolle in de basis te beginnen. Mocht dit niet lukken, zal Jorthy Mokio waarschijnlijk zijn plek overnemen en naast Sean Steur op het middenveld gaan spelen. Davy Klaassen is normaal gesproken de aanvoerder van Ajax, maar hij ontbrak een week geleden met een blessure. Als hij nog steeds ontbreekt, heeft Grim de keuze tussen Oscar Gloukh en Kian Fitz-Jim. Waarschijnlijk houdt de interim-trainer in dat geval vast aan laatstgenoemde.

De voorhoede zorgde afgelopen week ook voor hoofdbrekens bij Grim, aangezien Dolberg zich tegen NEC met een blessure moest laten wisselen en meerdere trainingen moest laten missen. De Deen lijkt in ieder geval op tijd hersteld om te spelen tegen PEC, dus zal Grim hem waarschijnlijk in de basis zetten als hij daar klaar voor is. Hij zal naar verwachting worden geflankeerd door Rayane Bounida en Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer, Steur, Fitz-Jim; Bounida, Dolberg, Godts.