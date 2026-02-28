Live voetbal 4

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie houdt vast aan dezelfde elf

Feyenoord-trainer Robin van Persie
28 februari 2026

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Twente. Robin van Persie kan in dat duel weer beschikken over Jordan Bos, Anel Ahmedhodzic en Jeremiah St. Juste, die een week geleden allemaal uitvielen. Naar verwachting beginnen de eerste twee ook in de basis en kiest Van Persie dus voor dezelfde namen als tegen Telstar (2-1 winst).

Timon Wellenreuther staat als aanvoerder normaal gesproken onder de lat tegen FC Twente. Voor zijn neus staan waarschijnlijk dezelfde vier spelers als een week eerder tegen Telstar. Dat betekent dat Ahmedhodzic terugkeert nadat hij vorige week geblesseerd uitviel en gewoon het centrum kan vormen met Tsuyoshi Watanabe. Gijs Smal en Mats Deijl staan vermoedelijk op de backposities.

Artikel gaat verder onder video

De keuze voor Smal op linksback heeft alles te maken met de rol van Bos. De Australiër speelde tegen Telstar in de eerste helft op linksbuiten en vulde dit goed in: hij leverde de assist op beide Rotterdamse treffers. Halverwege de wedstrijd moest hij zich laten wisselen, maar tegen Twente is Bos weer van de partij. In de Grolsch Veste moet hij Ayase Ueda van bruikbare ballen voorzien.

Anis Hadj Moussa is normaal gesproken zeker van zijn plek op de rechterflank. Dat geldt ook voor In-beom Hwang, Luciano Valente en Jakub Moder. Door de blessures van Sem Steijn en Oussama Targhalline heeft Van Persie nauwelijks keuze op het middenveld, waardoor het drietal zo goed als zeker is van een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Smal; Hwang, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Bos.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Had graag St. Juste gezien in plaats Ahmedhodzic. Maar dat komt vanzelf, als beiden blijven presteren als ze nu doen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

