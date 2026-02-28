Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Twente. Robin van Persie kan in dat duel weer beschikken over , en , die een week geleden allemaal uitvielen. Naar verwachting beginnen de eerste twee ook in de basis en kiest Van Persie dus voor dezelfde namen als tegen Telstar (2-1 winst).

Timon Wellenreuther staat als aanvoerder normaal gesproken onder de lat tegen FC Twente. Voor zijn neus staan waarschijnlijk dezelfde vier spelers als een week eerder tegen Telstar. Dat betekent dat Ahmedhodzic terugkeert nadat hij vorige week geblesseerd uitviel en gewoon het centrum kan vormen met Tsuyoshi Watanabe. Gijs Smal en Mats Deijl staan vermoedelijk op de backposities.

Artikel gaat verder onder video

De keuze voor Smal op linksback heeft alles te maken met de rol van Bos. De Australiër speelde tegen Telstar in de eerste helft op linksbuiten en vulde dit goed in: hij leverde de assist op beide Rotterdamse treffers. Halverwege de wedstrijd moest hij zich laten wisselen, maar tegen Twente is Bos weer van de partij. In de Grolsch Veste moet hij Ayase Ueda van bruikbare ballen voorzien.

Anis Hadj Moussa is normaal gesproken zeker van zijn plek op de rechterflank. Dat geldt ook voor In-beom Hwang, Luciano Valente en Jakub Moder. Door de blessures van Sem Steijn en Oussama Targhalline heeft Van Persie nauwelijks keuze op het middenveld, waardoor het drietal zo goed als zeker is van een basisplaats.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Smal; Hwang, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Bos.