is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden als speler van Internazionale. Door de pijnlijke Champions League-uitschakeling tegen Bodø/Glimt loopt de Italiaanse grootmacht veel inkomsten mis, waardoor de Nederlander het kind van de rekening kan worden. Dat meldt La Repubblica.

Voor Inter eindigde het Champions League-seizoen deze week op pijnlijke wijze. Na de eerdere 3-1-nederlaag in Noorwegen was Bodø/Glimt ook in San Siro te sterk. De finalist van vorig seizoen verloor met 1-2, waardoor de Italianen al in de tussenronde van het miljardenbal sneuvelden. Die uitschakeling komt niet alleen sportief, maar ook financieel hard aan bij Inter.

'Dumfries mag vertrekken na Champions League-drama'

De Italianen verdienden vorig jaar zo’n 137 miljoen euro met de Champions League-campagne. Dit jaar valt dat bedrag een heel stuk lager uit, namelijk 66 miljoen euro. Met uitgaande transfers moet dat enorme verlies worden opgevangen. Volgens La Repubblica is Dumfries, die tegen Bodø/Glimt zijn rentree maakte na lang blessureleed, een van de spelers die mag vertrekken.

Dumfries ligt nog tot medio 2028 vast en vertegenwoordigt – volgens FootballTransfers – een marktwaarde van 31 miljoen euro. Ook Marcus Thuram staat op de nominatie om te vertrekken bij de Italiaanse grootmacht.

De rechtsback speelt sinds het seizoen 2021/22 in het shirt van Internazionale. Vorig seizoen maakte Dumfries liefst elf treffers voor de club. In Nederland kwam de verdediger uit voor PSV, sc Heerenveen en Sparta Rotterdam.