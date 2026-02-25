Galatasaray met schaamrood op de kaken langs Juventus, staande ovatie zegt alles

Galatasaray heeft zich ternauwernood gekwalificeerd voor de achtste finale van de Champions League. Na de 5-2 zege op Juventus van vorige week bleek de return een zware kluif. Juventus won met 3-0 in reguliere speeltijd, ondanks een rode kaart bij een 1-0 stand, en pas in de verlenging trok Galatasaray het tweeluik naar zich toe (3-2). Het erbarmelijke spel van Cim Bom tegen tien man geeft te denken, maar uiteindelijk zal de blijdschap overheersen.

De eerste wedstrijd van het tweeluik leverde een waar Nederlands spektakel op: Teun Koopmeiners kon met twee treffers niet voorkomen dat zijn ploeg met 5-2 verloor van de Turkse grootmacht, waar Noa Lang een hoofdrol vertolkte met óók twee doelpunten. Koopmeiners en Lang stonden woensdagavond opnieuw tegenover elkaar en zagen hoe Juventus fel van start ging in de return.

De Oude Dame kreeg direct twee kansen, waaronder een kopkans van Koopmeiners. De vraag is of de Nederlander de bal niet beter had kunnen laten lopen, omdat Khéphren Thuram zich mogelijk in een betere scoringspositie bevond. Niet veel later liet ook Cim Bom Bom van zich horen via Victor Osimhen.

Het restant van de eerste helft leverde vooral een fysieke strijd op. Onder meer Osimhen deelde meerdere tikken uit, wat hem op een gele kaart kwam te staan. Omdat Lucas Torreira zich vervolgens binnen de zestien vergreep, ging de bal terecht op de stip. Aanvoerder Manuel Locatelli nam zijn verantwoordelijkheid en gaf Juventus nieuwe hoop: 1-0. Dat was tevens de ruststand.

Omstreden rode kaart

Juventus leek klaar om op jacht te gaan naar de comeback, maar die strijd werd flink bemoeilijkt door scheidsrechter Silva Pinheiro. Nadat Lloyd Kelly (Juventus) een bal wegkopte ter hoogte van de middenlijn, landde hij op de voet van Baris Yilmaz. De Engelse verdediger had geen intentie om zijn tegenstander te raken en leek daar ook weinig aan te kunnen doen.

© Imago

De Portugese arbiter deed het moment eerst af met een tweede gele kaart voor Kelly, maar veranderde die beslissing na het bekijken van de beelden in een directe rode kaart. Kelly kon dat nauwelijks geloven en liet zijn frustratie blijken in de catacomben, waar hij tegen meerdere objecten schopte en sloeg.

Tiental Juventus knokt zich terug

Profiteren van de man-meersituatie? Dat deed Galatasaray allerminst. De Turken – waar Lang weinig in het spel voorkwam en al vroeg werd gewisseld – hadden veel overtredingen nodig om de aanvallen van de thuisploeg af te stoppen.

Met een man minder slaagde Juve er via Federico Gatti in om tóch op 2-0 te komen. Dat betekende 4-5 over twee duels en volop spanning in de laatste twintig minuten.

Dat de gelijkmaker in de lucht hing, bleek uit de kansen die de Italianen met tien man wisten te creëren. Eerst was Thuram dichtbij met een stiftje, daarna raakte Kenan Yildiz de paal. Toch was het driemaal scheepsrecht voor Juve, toen Weston McKennie de 3-0 binnenkopte na goed doorkoppen van Koopmeiners.

Staande ovatie na tegengoal

In de verlenging veranderde het spelbeeld aanvankelijk niet. Galatasaray bleef enorm kwetsbaar en Juventus had de overhand. Een gemiste kans van Edon Zhegrova bleek echter bijzonder kostbaar. Uit kansrijke positie schoof hij de bal naast en niet veel later lag die er aan de overzijde in. Osimhen werd in de zestien gevonden door Yilmaz en plaatste de bal in de rechterhoek.

Via een individuele actie van invaller Filip Kostic kwam Juventus in de tweede helft van de verlenging nog dicht bij de 4-1, maar Galatasaray hield stand. Sterker nog: Yilmaz velde het definitieve oordeel met de 3-2. Vlak na het beslissende doelpunt kreeg Juventus nota bene een staande ovatie van het publiek. In de achtste finale is Liverpool of Tottenham Hotspur de tegenstander voor Galatasaray