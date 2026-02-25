PSG gaat ondanks tegentreffer Jordan Teze naar achtste finale Champions League

Paris Saint-Germain heeft zich na een spannend tweeluik geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Na de eerdere 3-2 overwinning in Monaco volstond een 2-2 gelijkspel in het terugduel om de kwalificatie definitief veilig te stellen. Ondanks een late treffer van Jordan Teze in de 91ste minuut en een vrije trap in de allerlaatste seconde hielden de Parijzenaars de controle en wisten ze de voorsprong over twee wedstrijden te behouden.

Bij AS Monaco begon Teze op de bank. Al vroeg in de wedstrijd werd duidelijk dat Paris Saint-Germain het balbezit zou domineren, zoals vooraf werd verwacht. Toch was het Monaco dat het meeste gevaar stichtte.

Monaco slaat bijna toe

Artikel gaat verder onder video

In de 23ste minuut kreeg Denis Zakaria een gele kaart na een stevige overtreding op het middenveld. Dat betekende dat hij de volgende wedstrijd moet missen, een flinke aderlating voor Monaco.

Hoewel PSG in de openingsfase meer de bal had en probeerde via korte combinaties het tempo te bepalen, stond Monaco compact en loerde het op de omschakeling. Die tactiek leverde bijna succes op. Maghnes Akliouche kreeg een enorme kans om de stand over twee duels gelijk te trekken. De Fransman stond vrij voor het doel en had de bal voor het intikken, maar schoot hoog over. Een gigantische mogelijkheid, die eigenlijk benut had moeten worden.

Monaco maakte een frissere indruk. PSG had moeite om door de hechte defensie heen te spelen en vond nauwelijks ruimte tussen de linies.

Monaco sterker, PSG zoekt naar openingen

Na ruim een halfuur was Monaco opnieuw dichtbij. Mamadou Coulibaly haalde uit vanuit een lastige hoek, maar doelman Matvey Safonov tikte de bal met moeite over de lat. Het was illustratief voor het spelbeeld: Monaco speelde met meer overtuiging en durfde door te drukken.

PSG kwam vooral via de linkerflank tot combinaties. Daar zochten Vitinha en Bradley Barcola elkaar regelmatig in korte één-tweetjes. Vier minuten voor de pauze leverde dat bijna succes op. Barcola kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied en schoot hard richting doel, maar zijn inzet belandde op de lat. Het was de eerste serieuze kans voor de Parijzenaars in de eerste helft.

Akliouche maakt het verdiend af

Kort voor rust ging het alsnog mis voor PSG. Na een eerdere dreigende situatie werkte Matvey Safonov de bal niet overtuigend weg, waardoor die aan de zijkant van het veld bij Coulibaly belandde.

Coulibaly hield het hoofd koel en gaf vervolgens een strakke voorzet richting de strafschopstip. Daar was Maghnes Akliouche goed meegelopen. Hij schoof de bal laag in de linkeronderhoek binnen, buiten bereik van Safonov.

Het stadion ontplofte van vreugde. Het doelpunt zorgde dat de stand over twee wedstrijden weer volledig in evenwicht was.

Monaco stort in na rode kaart

Na rust bleef Monaco fel, maar het kantelpunt volgde al snel. In de 55ste minuut kreeg Mamadou Coulibaly geel na een onbesuisde tackle op Nuno Mendes. De middenvelder kwam te laat en raakte de Portugese linksback vol op de enkel.

PSG voerde de druk steeds verder op en begon Monaco terug te dringen. De Parijzenaars vonden vooral via de linkerflank ruimte, waar Mendes en de voorwaartsen voortdurend opdoken. Even later pakte Mendes zelf een rebound op aan de rand van het strafschopgebied, maar zijn poging vloog hoog over.

In de 57ste minuut ging het definitief mis voor Monaco. Coulibaly liep dom door op een tegenstander, waardoor hij zijn tweede gele kaart ontving. Monaco moest met tien man verder en verloor daarmee grip op de wedstrijd.

PSG slaat direct toe

Met een man meer rook PSG bloed. Na een uur werd een vrije trap snel genomen, waardoor Monaco nog niet goed stond. De bal ging naar Désiré Doué, die direct voorgaf. De voorzet ging door de benen van Denis Zakaria, waarna Marquinhos eenvoudig kon binnenschuiven.

Het betekende dat PSG over twee wedstrijden op een 4-3 voorsprong kwam en virtueel door was. Monaco, dat voor rust nog de betere ploeg was geweest, werd nu volledig teruggedrongen.

Teze brengt spanning terug

PSG bleef domineren en combineerde vlot rond het strafschopgebied. In de 65ste minuut haalde Achraf Hakimi van zo’n 25 meter uit. Philipp Köhn redde, maar verwerkte de bal slecht, waardoor de bal voor de voeten van Khvicha Kvaratskhelia viel, die van dichtbij eenvoudig kon binnenschieten.

In de 62ste minuut had AS Monaco Jordan Teze ingebracht voor Aladji Bamba, en hij zou later nog voor een glansmoment zorgen. In de blessuretijd zorgde Teze voor een eretreffer voor Monaco: een speler van PSG raakte de bal onbedoeld, waardoor deze precies goed bij Teze kwam, die beheerst kon afronden.

In de allerlaatste seconde kreeg Monaco nog een vrije trap, maar Wout Faes raakte de bal net niet, waardoor een mogelijke gelijkmaker uitbleef. Door deze overwinning mag PSG zich nu opmaken voor de volgende ronde, waar een confrontatie met Chelsea of Barcelona wacht.