Bodø/Glimt stunt ook in Milaan en knikkert Inter uit Champions League

Bodø/Glimt heeft dinsdagavond voor een gigantische stunt gezorgd in de Champions League. De Noorse formatie van Kjetil Knutsen wist door doelpunten van Jens Hauge en Hakon Evjen met 1-2 te winnen op bezoek bij Internazionale. Door de 3-1 zege in eigen huis een week eerder mag Bodø zich onder de beste zestien ploegen van Europa scharen.

Bodø is dit seizoen op dreef in de Champions League. Na een reeks aan mindere resultaten in de beginfase van het toernooi, werd na een gelijkspel bij Borussia Dortmund gewonnen van Manchester City (3-1) en Atlético Madrid (1-2). Daardoor plaatsten de Noren zich voor de tussenronde van de Champions League, waarin Internazionale de tegenstander was. Vorige week gingen de Italianen met 3-1 onderuit boven de poolcirkel, waardoor er dinsdag een resultaat behaald moest worden in eigen huis om uitschakeling te voorkomen.

De verliezend finalist van vorig seizoen begon sterk aan het duel en deed er gedurende de eerste helft alles aan om een doelpunt te maken, maar doelman Nikita Haikin liet zich niet passeren. Zelf kreeg Bodø slechts een kansje in het eerste bedrijf, maar omdat Inter niet met scherp schoot, gingen beide ploegen in evenwicht de rust in.

Waar Inter ook in de tweede helft op zoek ging naar het doelpunt, was het juist Bodø dat als eerste het net vond. Na bijna een uur spelen ging Manuel Akanji gruwelijk de fout in en zette hij Ole Blomberg oog in oog met Yann Sommer. De sluitpost wist in eerste instantie nog redding te brengen, maar de bal belandde voor de voeten van Hauge, die op een leeg doel kon schieten: 0-1.

Na 68 minuten spelen was het Inter dat dicht bij de gelijkmaker op de avond was, maar na een bal op de paal van Akanji tikte Marcus Thuram deze uit de draai net naast het doel. Vervolgens was het zo’n vijf minuten later aan de andere kant weer raak. Na een snelle tegenstoot legde Hauge de bal perfect in het pad van de instormende Evjen, die koel bleef en Sommer verschalkte.

Met nog iets minder dan een kwartier te spelen wist Alessandro Bastoni nog wel wat terug te doen voor de thuisploeg, maar het doelpunt kwam te laat voor de Italiaanse koploper. Over twee duels bleek Bodø met liefst 5-2 te sterk, waardoor de verliezend finalist nu al uit het toernooi ligt. Bodø zal het in de achtste finales gaan opnemen tegen Sporting Portugal of Manchester City.