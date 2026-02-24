Corinthians maakte vorige week bekend dat transfervrij had getekend in Brazilië. De Marokkaan kwam over van het Chinese Dalian Yingbo. Bij zijn officiële presentatie maakte Labyad duidelijk dat zijn gesprek met doorslaggevend was geweest voor zijn keuze.

Labyad zette vorige week zijn handtekening onder een contract bij Corinthians. Dinsdag werd de aanvallende middenvelder officieel gepresenteerd. Het was de wens van Depay om zijn jeugdvriend naar Brazilië te halen. “Voordat ik naar Corinthians kwam, sprak ik met Memphis. Hij vertelde me over de club en hoe groot die is”, aldus Labyad. “Het is een project voor vele jaren, Corinthians is groeiende. Ik wil daar deel van uitmaken.”

Ook het eerste gesprek met trainer Dorival Junior is Labyad goed bevallen. “Hij gaf me een knuffel, dus onze band is uitstekend”, laat de voormalig speler van Ajax en PSV weten. “Ik ben hier nu twee weken en voel me erg goed. Ik begon mijn carrière met Memphis bij PSV en hoop dat we opnieuw samen succesvol kunnen zijn.” Hoewel Labyad al een tijd niet heeft gespeeld, verwacht hij volgende week weer minuten te kunnen maken.

Labyad heeft bij Ajax en bij PSV al met Brazilianen gespeeld. “Ik speelde met grote Braziliaanse spelers. Ik speelde met Cássio, David Neres en anderen”, noemt hij enkele voorbeelden. “Ik had altijd een goede band met hen. Cássio hielp mij veel aan het begin van mijn carrière, hij was een goede vriend.” De middenvelder wordt ook gevraagd zichzelf te omschrijven als speler. “Ik ben een gedisciplineerde speler en haat verliezen. Daarom pas ik goed bij deze club, want Braziliaanse spelers staan erom bekend een hekel te hebben aan verliezen. Ik ben ook zo, dus ik zal me snel aanpassen.”