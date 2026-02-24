Analist Anco Jansen ziet in een speler die deze zomer een transfer kan maken bij FC Twente. “Ik denk echt dat er clubs zijn die serieus naar hem kijken en bereid zijn tientallen miljoenen euro’s neer te leggen”, zei Jansen in De Oosttribune Extra. De negentienjarige linksback, afkomstig uit Groenlo, is één van de opvallendste talenten in de Eredivisie.

Rots doorliep de jeugdopleiding van Twente en brak door in het eerste elftal. Zijn contract bij Twente loopt tot 30 juni 2027, waardoor hij voor een goede prijs niet transfervrij zal vertrekken. In het seizoen 2024/25 werd hij een halfjaar uitgeleend aan Heracles Almelo, waar hij vijftien competitiewedstrijden speelde en één doelpunt maakte.

Dit seizoen keerde hij terug bij Twente en speelde hij vierentwintig competitiewedstrijden, waarin hij vier doelpunten en drie assists registreerde. Zijn prestaties maken hem één van de meest waardevolle spelers in de selectie.

Veelgeprezen ontwikkeling

“Mats heeft snelheid, techniek en het inzicht om ruimtes te benutten,” aldus Jansen. Die kwaliteiten maken hem niet alleen aanvallend gevaarlijk, maar ook aantrekkelijk voor clubs uit grotere competities. Rots is zelfs al tweede topscorer binnen Twente, iets wat zelden voorkomt bij een verdediger. Europese clubs uit de Bundesliga, Serie A en La Liga worden genoemd als geïnteresseerde partijen, waardoor een transfer realistisch lijkt. Volgens transferplatform FootballTransfers ligt de huidige marktwaarde van Rots rond de zes miljoen euro, maar de verwachting van Jansen is dat een transfer van twintig tot vijfentwintig miljoen euro deze zomer niet onrealistisch is. Het zou een flinke financiële meevaller betekenen voor Twente.

Verbeterpunten en toekomst

Hoewel zijn aanvallende output opvalt, wijst Jansen op een aandachtspunt: “In verdedigend opzicht kan hij nog verbeteren. Dat is een werkpunt, maar absoluut iets waar hij aan kan groeien.” Als Europese clubs daadwerkelijk een bod uitbrengen, kan deze zomer doorslaggevend zijn voor Rots’ carrière, en laat hij zien klaar te zijn voor een stap hogerop in het Europese voetbal.