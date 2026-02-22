FC Twente vervolgt knappe ongeslagen reeks; FC Groningen juist in rampzalige vorm

Zonder groots te spelen heeft FC Twente de competitiewedstrijd tegen FC Groningen omgezet in een overwinning. Het werd zondagmiddag 2-1 in Enschede. Daardoor neemt Twente in ieder geval tijdelijk de vijfde plek in, terwijl Groningen achtste blijft. Twente is nu veertien wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie, terwijl Groningen de vijfde opeenvolgende nederlaag incasseerde. Het is de enige ploeg die nul punten pakte uit de laatste vijf duels.

In een sfeervolle Grolsch Veste, waar Vak P het 35-jarig bestaan luister bijzette met een imposant spandoek, ontspon zich aanvankelijk een stroef duel tussen FC Twente en FC Groningen. In de openingsfase gebeurde er weinig noemenswaardigs. Resink krulde een vrije trap naast het doel van Unnerstall en een voorzet van Ørjasæter verdween eenvoudig in de handen van Vaessen. Pas na ruim een half uur brak de wedstrijd open. Uit het niets kopte Peersman bij een corner van Taha de 0-1 binnen namens FC Groningen, nadat hij Mats Rots in de lucht had afgetroefd.

Lang kon Groningen niet genieten van de voorsprong. Nog geen vijf minuten later ging doelman Vaessen pijnlijk in de fout bij een lange bal van Lemkin. Hij tastte mis, waarna Daan Rots koel bleef en de 1-1 binnenschoot. Het betekende zijn zevende Eredivisie-treffer van het seizoen, waarmee hij zijn persoonlijk record evenaarde. Met een 1-1-stand zochten beide ploegen de kleedkamers op.

Direct na rust sloeg FC Twente opnieuw toe. Peersman werkte de bal ongelukkig tegen Hlynsson aan, die plots vrij voor Vaessen verscheen en beheerst de 2-1 binnenschoof. Twente rook bloed en drong aan. Lammers kreeg een uitgelezen kans op de 3-1, maar nam de bal verkeerd aan. Groningen probeerde via Van Bergen en Taha iets terug te doen, maar Unnerstall hield zijn ploeg met klemvaste reddingen en een knappe save op een kopbal van Van Bergen op de been.

In de slotfase drong de tijd voor de bezoekers, zonder dat er sprake was van een echt slotoffensief. Sterker nog, Twente bleef gevaarlijk in de omschakeling. Mats Rots mocht alleen op Vaessen af na goed voorbereidend werk van Lammers, maar de doelman redde met zijn voeten. Zo bleef het bij 2-1 in Enschede, waar FC Twente na een stroeve start uiteindelijk de controle greep en de drie punten in eigen huis hield.