Klap voor Ajax: einde seizoen voor Jaros

Vitezslav Jaros van Ajax
Foto: © Imago
20 februari 2026, 19:06   Bijgewerkt: 19:46

Vitezslav Jaros heeft zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld. De eerste doelman van Ajax, heeft een kruisbandblessures opgelopen en moet de komende tijd toekijken, zo meldt ESPN. Door het wegvallen van de Tsjech maakt winteraanwinst Maarten Paes (27) tegen NEC zijn debuut.

Jaros is dit seizoen de eerste doelman bij Ajax, al kende hij een korte periode waarin hij zijn basisplaats verloor aan Remko Pasveer. Dat was onder John Heitinga, maar interim-trainer Fred Grim besloot echter al snel om de van Liverpool gehuurde doelman weer in de basis te zetten. Omdat Pasveer in januari de overstap maakte naar Heracles Almelo, is de spoeling op de keeperspositie dun geworden en moet Grim nu noodgedwongen een beroep doen op zijn tweede keeper.

Paes staat voor vuurdoop tegen oude club

Ajax versterkte zich in de winterstop met Paes, die als nieuwe reservekeeper moest gaan fungeren. De sluitpost zat afgelopen weekeinde tegen Fortuna Sittard voor het eerst op de bank bij zijn nieuwe werkgever. Voor Paes wordt het een bijzonder debuut; hij speelde in het verleden voor NEC. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert alweer van oktober, toen hij uitkwam voor de nationale ploeg van Indonesië.

Einde seizoen

Volgens ESPN betekent de kruisbandblessure het einde seizoen voor Jaros bij Ajax. Een enorme klap voor de Tsjech, aangezien zijn huurcontract bij Ajax komende zomer afloopt.

Grim kampt met meer personele problemen

Naast de keeperskwestie heeft Fred Grim meer kopzorgen voor de kraker tegen NEC. Ook achter de naam van aanvoerder Davy Klaassen staat een groot vraagteken voor het duel van zaterdagavond. Verder is Ko Itakura sowieso niet van de partij en geldt hetzelfde voor Oleksandr Zinchenko. Voor Zinchenko is het seizoen zelfs al vroegtijdig ten einde gekomen, wat de personele problemen voor de interim-trainer in Amsterdam alleen maar groter maakt.

Kramer
Het is jammer, maar of ik er nou echt stuk van ben? Hij is uitermate zwak met de handen, geen bal vast. Hopelijk laat Paes dat we zien, dan maar wat minder met de voeten.

Kramer
Het is jammer, maar of ik er nou echt stuk van ben? Hij is uitermate zwak met de handen, geen bal vast. Hopelijk laat Paes dat we zien, dan maar wat minder met de voeten.

