Bijna alle spelers van het Nederlands elftal meldden zich zaterdag in Zeist. Het account OnsOranje deelde een video van de aankomst van de spelers. Met name de outfit van is onderwerp van gesprek onder kijkers.

De aanvaller trok de aandacht met een opvallende outfit bestaande uit een met studs versierd leren jack, een broek met oranje details en een grote zwarte handtas. Ook zijn smalle zonnebril en diverse accessoires vielen op bij zijn aankomst in Zeist.

"Zit Memphis in een rockband of?", vraagt iemand zich af. De reactie wordt tientallen keren geliket, maar ontvangt ook weerwoord. "Hij ziet er inderdaad graag uit als een rockster. Prima toch?" Weer iemand anders schrijft: “Typisch gejank weer in de comments en als alles straks weer goed gaat iedereen opeens groot fan.”

De meest gelikete reactie op de Instagram-post van OnsOranje is kritisch over de outfit. “Memphis ziet eruit alsof die net 35 goals heeft gemaakt en 15 assists heeft gegeven. Probleem is alleen dat die half geblesseerd was en is en bijna niet heeft gespeeld.”

Zelfs vanuit Brazilië, waar Depay speelt voor Corinthians, komen reacties binnen. "Memphis is de stijlvolste", luidt een reactie in het Portugees. "Ik ben Braziliaans, maar juich ook voor Nederland", schrijft een ander.

Zaterdag meldde bijna de hele selectie zich in Zeist. Memphis Depay, Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Donyell Malen, Teun Koopmeiners, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Noa Lang, Micky van de Ven, Nathan Aké, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Crysencio Summerville, Mark Flekken, Wout Weghorst, Guus Til, Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Quinten Timber, Brian Brobbey, Jorrel Hato, Robin Roefs, Lutsharel Geertruida en Ian Maatsen sloten aan.

De twee laatstgenoemde spelers staan ‘stand-by’, wat betekent dat ze normaal gesproken alleen bij blessures van concurrenten naar het WK zullen gaan. De andere spelers hebben wel een gegarandeerde plek in de WK-selectie. De enige speler die zaterdag ontbrak, is Jurriën Timber. De verdediger van Arsenal kwam zaterdagavond in actie in de Champions League-finale en zal zich dus later melden bij Oranje.

De selectie heeft zondag een eerste openbare training. Onder leiding van Ronald Koeman bereidt Oranje zich voor op de vriendschappelijke wedstrijd tegen Algerije van woensdag, een ploeg die volgens Koeman vergelijkbaar is met WK-tegenstander Tunesië. Op vrijdag vliegt Oranje naar de Verenigde Staten, waar vervolgens een driedaags trainingskamp wordt belegd in New York, inclusief een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Op dinsdag 9 juni reist Oranje naar het base camp in Kansas City; vijf dagen later wacht de eerste groepswedstrijd tegen Japan.