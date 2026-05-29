Zaterdagavond gaan titelverdediger Paris Saint-Germain en kersvers Engels kampioen Arsenal in de Puskás Aréna in Boedapest strijden om de Champions League 2025/26. De finale wordt in Nederland live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het? En hoe kijk je de wedstrijd gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt? In dit artikel lees je alles wat je moet weten.

Hoe laat begint de Champions League-finale PSG - Arsenal?

De eindstrijd begint om 18.00 uur Nederlandse tijd. De Duitser Daniel Siebert is door de UEFA aangesteld om het duel tussen PSG en Arsenal als scheidsrechter in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt PSG - Arsenal uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

Ziggo Sport zendt de Champions League-finale in zijn geheel live uit op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing begint anderhalf uur voor de aftrap, om 16.30 uur. Vanuit de studio in Hilversum verzorgt Hélène Hendriks de presentatie, als analisten schuiven Wesley Sneijder en Danny Blind bij haar aan.

Hoe kijk je PSG - Arsenal zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-finale tussen PSG en Arsenal gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app/website (Ziggo Sport Free) een gratis livestream aan voor niet-abonnees. De voor- en nabeschouwing zijn daar niet te volgen; de uitzending begint vijf minuten voor de aftrap - dus om 17.55 uur.