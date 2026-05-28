Van der Gijp voorspelt grote verrassing in Oranje-basis: 'Hij gaat spelen'

René van der Gijp verwacht dat komende zomer de eerste keus zal zijn op de rechtsbuitenpositie in het Nederlands elftal. De aanvaller van West Ham United kreeg gisteren (woensdag) te horen dat hij deel uitmaakt van de 26-koppige WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman.

De 24-jarige Summerville is met reservedoelman Robin Roefs (Sunderland) de enige speler in de WK-selectie die nog geen minuut voor het Nederlands elftal speelde. Koeman gaf echter aan dat hij er in de interlandperiode van afgelopen maart al bij had gezeten, ware het niet dat de aanvaller vlak daarvoor geblesseerd raakte en dus moest afhaken.

In tegenstelling tot Summerville, gaat Jeremie Frimpong níet mee naar het WK. Rechts voorin heeft Koeman daardoor de keuze uit Donyell Malen (die óók kandidaat is voor de spitspositie) en Summerville. In maart experimenteerde de bondscoach bovendien met Teun Koopmeiners op die positie in het oefenduel met Noorwegen (2-1 winst).

In de rubriek De Krantjes van Vandaag Inside brengt Van der Gijp de persconferentie van Koeman ter sprake. Hij heeft zich kostelijk vermaakt toen Koeman door Martijn Krabbendam (Voetbal International) werd gevraagd naar het ontbreken van Zian Flemming. De bondscoach bleek namelijk niet erg op de hoogte van diens statistieken in de Premier League. "Je weet hoe Koeman is. Die gaat niet Flemming meenemen, voor de eerste keer tijdens een WK. Dat doet hij niet", zegt Van der Gijp lachend.

Wilfred Genee stipt aan dat Summerville er toch ook bij zit. "Ja, die gaat ook spelen. Zeker wel", reageert Van der Gijp direct. "Die gaat rechtsbuiten spelen. We hebben geen andere." Van der Gijp vindt dat Koeman groot gelijk had door Frimpong thuis te laten. De bondscoach zei woensdag dat het vooral een 'fysieke kwestie' was, én dat hij 'voor iemand anders had gekozen'. "Geen speld tussen te krijgen", oordeelt Van der Gijp. "Ja, het klopt wel wat hij zegt. Frimpong heeft een kwakkelend seizoen gehad, op en af. Ik vond wel dat hij daar gelijk in had."

