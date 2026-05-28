'Barcelona dendert door en biedt 100 miljoen euro op Atlético-ster'

FC Barcelona lijkt de selectie voor komend seizoen al vroeg op orde te willen hebben. Nu de komst van Anthony Gordon zo goed als beklonken lijkt, gaat het vizier van de Catalanen op de gedroomde opvolger van . Competitiegenoot Atlético Madrid kan een astronomisch openingsbod op tegemoet zien.

De 37-jarige Lewandowski kondigde twee weken geleden - zoals verwacht - aan dat hij deze zomer vertrekt bij FC Barcelona. Zijn opvolger heeft grote schoenen te vullen: in vier seizoenen kwam de Poolse routinier tot maar liefst 120 doelpunten namens de Spaanse kampioen.

Transferjournalist Ben Jacobs schrijft op X dat Barcelona een openingsbod van 100 miljoen euro op Álvarez in voorbereiding heeft. De Catalanen zouden echter nóg dieper in de buidel moeten tasten om de Argentijn binnen te hengelen: Atlético zou een 'significant' hoger bedrag willen ontvangen dan de 120 miljoen euro die Barcelona in 2019 voor Antoine Griezmann overhad. Álvarez zelf zou ondertussen al hebben aangegeven dat hij openstaat voor een overstap naar Catalonië.

Álvarez (26) staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Atlético, dat hem voor 75 miljoen euro wegplukte bij Manchester City. Sindsdien kwam de Argentijns international, die in 2022 met zijn land beslag legde op de wereldtitel, in 106 officiële wedstrijden namens de Rojiblancos tot 49 doelpunten en 17 assists. Zijn contract loopt nog door tot medio 2030, wat Atlético een sterke uitgangspositie in de onderhandelingen verschaft.