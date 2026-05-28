Live voetbal

'Barcelona dendert door en biedt 100 miljoen euro op Atlético-ster'

28 mei 2026, 18:20   Bijgewerkt: 18:30
Julian Alvarez van Atletico Madrid met op de achtergrond het logo van FC Barcelona en stadion Camp Nou
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

FC Barcelona lijkt de selectie voor komend seizoen al vroeg op orde te willen hebben. Nu de komst van Anthony Gordon zo goed als beklonken lijkt, gaat het vizier van de Catalanen op de gedroomde opvolger van Robert Lewandowski. Competitiegenoot Atlético Madrid kan een astronomisch openingsbod op Julián Álvarez tegemoet zien.

De 37-jarige Lewandowski kondigde twee weken geleden - zoals verwacht - aan dat hij deze zomer vertrekt bij FC Barcelona. Zijn opvolger heeft grote schoenen te vullen: in vier seizoenen kwam de Poolse routinier tot maar liefst 120 doelpunten namens de Spaanse kampioen.

Artikel gaat verder onder video

Transferjournalist Ben Jacobs schrijft op X dat Barcelona een openingsbod van 100 miljoen euro op Álvarez in voorbereiding heeft. De Catalanen zouden echter nóg dieper in de buidel moeten tasten om de Argentijn binnen te hengelen: Atlético zou een 'significant' hoger bedrag willen ontvangen dan de 120 miljoen euro die Barcelona in 2019 voor Antoine Griezmann overhad. Álvarez zelf zou ondertussen al hebben aangegeven dat hij openstaat voor een overstap naar Catalonië.

Álvarez (26) staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Atlético, dat hem voor 75 miljoen euro wegplukte bij Manchester City. Sindsdien kwam de Argentijns international, die in 2022 met zijn land beslag legde op de wereldtitel, in 106 officiële wedstrijden namens de Rojiblancos tot 49 doelpunten en 17 assists. Zijn contract loopt nog door tot medio 2030, wat Atlético een sterke uitgangspositie in de onderhandelingen verschaft.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Michel en Daley Blind met op de achtergrond de Johan Cruijff ArenA, het stadion van Ajax

Slaat Ajax toe? Míchel en Blind degraderen op slotdag uit LaLiga

  • zo 24 mei, 08:43
  • 24 mei 08:43
  • 6
Frenkie de Jong bij Oranje

Frenkie de Jong deelt emotioneel bericht, direct na WK-oproep

  • Gisteren, 17:56
  • Gisteren, 17:56
  • 2
Frenkie de Jong

Liet Frenkie de Jong Barcelona in de steek? Oranje-interantional vertelt de waarheid

  • wo 20 mei, 23:37
  • 20 mei 23:37
  • 1
0 0 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.601 Reacties
1.081 Dagen lid
17.385 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Spaanse voetbal bond De Koninklijke Voetbalfederatie (RFEF) zou op Barcelona real Madrid een verbod op moeten leggen op koop de schulden bij zulke clubs blijven iedere jaar maar oplopen Barcelona gaat richting de 1.6 miljard schuld speler worden duur gekocht met twee jaar lopen ze uit hun contact weg

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.601 Reacties
1.081 Dagen lid
17.385 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Spaanse voetbal bond De Koninklijke Voetbalfederatie (RFEF) zou op Barcelona real Madrid een verbod op moeten leggen op koop de schulden bij zulke clubs blijven iedere jaar maar oplopen Barcelona gaat richting de 1.6 miljard schuld speler worden duur gekocht met twee jaar lopen ze uit hun contact weg

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Julián Álvarez

Julián Álvarez
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 26 jaar (31 jan. 2000)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
29
8
2024/2025
Man City
-
-
2024/2025
Atlético
37
17
2023/2024
Man City
36
11

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
38
59
94
2
Real Madrid
38
42
86
3
Villarreal
38
26
72
4
Atlético
38
18
69
5
Betis
38
11
60

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws