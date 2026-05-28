'Farioli aast op PSV-sterkhouder met aantrekkelijke vertrekclausule'

Francesco Farioli hoopt komende zomer opnieuw toe te slaan bij PSV. Waar de Italiaanse trainer van FC Porto afgelopen zomer Luuk de Jong al wegplukte uit Eindhoven, is zijn oog nu gevallen op . Dat wordt donderdagmiddag althans gemeld door zowel Voetbal International als PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Mauro staat al sinds 2017 onder contract bij PSV. Een jaar geleden tekende hij nog bij tot medio 2029 - maar in zijn huidige verbintenis is een clausule opgenomen waardoor hij in de woorden van Elfrink deze zomer 'voor een niet onoverkomelijk bedrag' is op te pikken. De journalist speculeert dat het zou gaan om een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

PSV is volgens VI ondertussen dusdanig tevreden over Mauro, dat de club zijn contract nú al zou willen opwaarderen. Daarbij is het ook de bedoeling dat de vertrekclausule van tafel verdwijnt. Mauro zou echter aan het twijfelen kunnen worden gebracht door interesse vanuit verschillende Europese topcompetities.

Vanuit de Premier League zou Leeds United de Braziliaan in het vizier hebben, maar de voorkeur van Mauro zélf zou uitgaan naar Zuid-Europa. Ook daar liggen kansen genoeg: "Vanuit Spanje en Italië wordt de situatie nauwlettend gevolgd, en ook FC Porto wordt nadrukkelijk in verband gebracht met de PSV-uitblinker. Als trainer van Ajax maakte Francesco Farioli al kennis met Mauro. Nu wil de Italiaan hem naar Porto halen", aldus het weekblad.

Mauro zou de tweede PSV'er in amper een jaar tijd kunnen worden die Eindhoven verruilt voor Porto. Afgelopen zomer verraste de Portugese topclub vriend en vijand door tijdens de open dag uit het niets spits De Jong te presenteren. De routinier maakte in augustus zijn eerste treffer voor Porto - in de topper tegen Sporting CP nog wel - maar raakte daarna zwaar geblesseerd. Inmiddels is duidelijk dat zijn eenjarige contract na zeven wedstrijden niet verlengd wordt.