'Farioli aast op PSV-sterkhouder met aantrekkelijke vertrekclausule'

28 mei 2026, 16:33
Foto: © Imago/realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Francesco Farioli hoopt komende zomer opnieuw toe te slaan bij PSV. Waar de Italiaanse trainer van FC Porto afgelopen zomer Luuk de Jong al wegplukte uit Eindhoven, is zijn oog nu gevallen op Mauro Júnior. Dat wordt donderdagmiddag althans gemeld door zowel Voetbal International als PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Mauro staat al sinds 2017 onder contract bij PSV. Een jaar geleden tekende hij nog bij tot medio 2029 - maar in zijn huidige verbintenis is een clausule opgenomen waardoor hij in de woorden van Elfrink deze zomer 'voor een niet onoverkomelijk bedrag' is op te pikken. De journalist speculeert dat het zou gaan om een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen euro.

PSV is volgens VI ondertussen dusdanig tevreden over Mauro, dat de club zijn contract nú al zou willen opwaarderen. Daarbij is het ook de bedoeling dat de vertrekclausule van tafel verdwijnt. Mauro zou echter aan het twijfelen kunnen worden gebracht door interesse vanuit verschillende Europese topcompetities.

Vanuit de Premier League zou Leeds United de Braziliaan in het vizier hebben, maar de voorkeur van Mauro zélf zou uitgaan naar Zuid-Europa. Ook daar liggen kansen genoeg: "Vanuit Spanje en Italië wordt de situatie nauwlettend gevolgd, en ook FC Porto wordt nadrukkelijk in verband gebracht met de PSV-uitblinker. Als trainer van Ajax maakte Francesco Farioli al kennis met Mauro. Nu wil de Italiaan hem naar Porto halen", aldus het weekblad.

Mauro zou de tweede PSV'er in amper een jaar tijd kunnen worden die Eindhoven verruilt voor Porto. Afgelopen zomer verraste de Portugese topclub vriend en vijand door tijdens de open dag uit het niets spits De Jong te presenteren. De routinier maakte in augustus zijn eerste treffer voor Porto - in de topper tegen Sporting CP nog wel - maar raakte daarna zwaar geblesseerd. Inmiddels is duidelijk dat zijn eenjarige contract na zeven wedstrijden niet verlengd wordt.

Mauro Júnior

Mauro Júnior
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (6 mei 1999)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
26
1
2024/2025
PSV
25
0
2023/2024
PSV
16
1
2022/2023
PSV
6
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

