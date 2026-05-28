Dick Advocaat voelt zich niet 'schuldig' tegenover Fred Rutten vanwege de gang van zaken rond het bondscoachschap van Curaçao. Op een persconferentie in Noordwijk, waar de WK-voorbereiding van de debutant van start is gegaan, vertelt de 78-jarige coach zijn eigen kant van het verhaal.

Advocaat leidde Curaçao naar de eerste WK-kwalificatie in de historie, maar kondigde in februari van dit jaar plotsklaps zijn vertrek aan. De ernstige ziekte van zijn dochter was voor hem de reden om niet mee te gaan naar het eindtoernooi in Canada, de Verenigde Staten en Duitsland. Mede op voorspraak van Advocaat stelde de Curaçaose voetbalbond Rutten (63) aan als zijn opvolger.

Na twee oefennederlagen in de interlandperiode van maart, tegen Australië (5-1) en China (2-0), doken in mei ineens geruchten op dat de spelersgroep van Curaçao ontevreden was over Rutten en dolgraag Advocaat terug zou willen - waar Advocaat ook daadwerkelijk voor open zou staan. Hij was inmiddels weer aan het werk - als adviseur van Robin van Persie bij Feyenoord - en werd na een week vol geruchten (waarin onder meer sponsor Corendon dreigde af te haken) uiteindelijk op 12 mei teruggehaald; een dag nadat Rutten zijn vertrek had aangekondigd.

'Zo gaat het in de voetballerij'

In Noordwijk krijgt Advocaat de vraag wat hem verteld is toen de Curaçaose voetbalbond hem vroeg om toch terug te keren in zijn functie. "Ze hebben alleen maar gezegd: mocht het nodig zijn, ben jij beschikbaar? Waarom dat nodig zou zijn? Dat weet ik niet, dat heb ik niet gevraagd ook. Maar zo gaat het in de voetballerij. Dingen gebeuren. Voor de ene is het leuk en voor de ander is het minder leuk. In mijn ogen gebeurt dat altijd."

'Ik zou niet weten waarom ik moet twijfelen'

Twijfel om opnieuw in te stappen heeft Advocaat dan ook niet gehad, zegt hij desgevraagd. "Nee, ik zou niet weten waarvoor ik daarover moet twijfelen. Nee, echt niet." Ja, Advocaat vindt het prettig dat de spelersgroep achter hem staat, maar: "Zoals jullie weten stonden ze ook achter Rutten. Maar om de een of andere reden is er iets gebroken, waardoor hij besloot om het niet te doen." Advocaat merkte bij zijn rentree wel dat de spelersgroep zich 'een beetje vervelend' voelde over de gang van zaken, aangezien het beeld was ontstaan dat de trainerswissel hún wens was geweest. "Maar kijk: Fred heeft zelf het besluit genomen, volgens mij", zegt Advocaat. "Dus waar moet je dan de verwijten leggen?", vraagt hij zich hardop af.