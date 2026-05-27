Pijnlijke beelden: Oranje-afvaller was twee dagen geleden volledig overtuigd van WK-plek

kreeg woensdag te horen dat hij niet is opgenomen in de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal. Extra pijnlijk voor de rechtervleugelspeler van Liverpool zijn beelden die twee dagen geleden van hem werden gemaakt en nu hard rondgaan op social media.

Frimpong leek, mede door zijn veelzijdigheid, een zekerheidje in de 26-koppige WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. De rechtsback annex rechtsbuiten kreeg woensdag echter te horen dat het mondiale eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan zijn neus voorbijgaat.

Koeman lichtte het afvallen van Frimpong toe op een persconferentie: “Het is wel het beeld van dit seizoen dat hij regelmatig geblesseerd is geweest.” Dat is echter niet de enige reden waarom Frimpong de schifting niet heeft overleefd: Koeman geeft op de rechtsbuitenpositie de voorkeur aan Crysencio Summerville van West Ham United. “Voor mij is dat geen verrassing, want ik wilde hem in maart al selecteren”, zei de bondscoach over Summerville.

Voor Frimpong is de keuze van Koeman een hard gelag. De 25-jarige Amsterdammer is vermoedelijk ook onaangenaam verrast, getuige een video die rapper Jonna Fraser afgelopen maandag online zette op TikTok.

In de video is te zien hoe Frimpong swingt op een nieuw WK-nummer van de rapper. “World Cup ready!”, luidt de omschrijving bij de video. De video gaat woensdag nadat Koeman zijn definitieve WK-selectie bekendmaakte viraal op TikTok.