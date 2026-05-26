Ron Jans baalt van transfer El Karouani: 'Jammer dat hij naar zo'n land gaat'

Ron Jans vindt het jammer dat op weg is naar Saudi-Arabië. De linksback heeft een aflopend contract bij FC Utrecht en kan daardoor transfervrij vertrekken; naar verluidt ligt zijn toekomst bij het Saudische Al-Qadisiya. In een interview met De Telegraaf zegt Jans dat El Karouani nog een paar stappen moet zetten om te slagen in het buitenland.

Zondag speelde El Karouani tegen Ajax zijn laatste wedstrijd voor Utrecht. “Ik vond Souf ditmaal ook weer geweldig”, zegt Jans, die zelf ook afscheid nam. “Hoe hij kort zat op Berghuis en er steeds weer overheen ging. Ik heb heerlijk met hem gewerkt, maar ik ben wel benieuwd of hij zich in het buitenland ook kan redden.”

Volgens Jans heeft de vleugelverdediger een paar eigenschappen die in Nederland worden geaccepteerd, maar in het buitenland ‘vaak keihard worden afgestraft’. “Dan heb ik heb het over krachttraining, de voorbeiding voor een wedstrijd, de warming-up. In het buitenland moet je alles heel goed uitvoeren. Alles op honderd procent en niet alleen maar kletsen. Hij is een jongen, die altijd connectie, contact en ontspanning zoekt. Dat heeft hij ook nodig.”

“Ik ben wel benieuwd hoe dat in een land als Saoedi-Arabië gaat. Ik vind het wel jammer, dat hij naar zo’n land gaat, al heb ik geen idee wat de competitie daar voorstelt”, vervolgt de trainr. “Maar ik hoop vooral dat hij met Marokko meegaat naar het WK en minuten gaat maken. Dat zou een prachtige beloning voor hem zijn.”