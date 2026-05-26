Ron Jans baalt van transfer El Karouani: 'Jammer dat hij naar zo'n land gaat'

26 mei 2026, 07:25
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ron Jans vindt het jammer dat Souffian El Karouani op weg is naar Saudi-Arabië. De linksback heeft een aflopend contract bij FC Utrecht en kan daardoor transfervrij vertrekken; naar verluidt ligt zijn toekomst bij het Saudische Al-Qadisiya. In een interview met De Telegraaf zegt Jans dat El Karouani nog een paar stappen moet zetten om te slagen in het buitenland.

Zondag speelde El Karouani tegen Ajax zijn laatste wedstrijd voor Utrecht. “Ik vond Souf ditmaal ook weer geweldig”, zegt Jans, die zelf ook afscheid nam. “Hoe hij kort zat op Berghuis en er steeds weer overheen ging. Ik heb heerlijk met hem gewerkt, maar ik ben wel benieuwd of hij zich in het buitenland ook kan redden.”

Volgens Jans heeft de vleugelverdediger een paar eigenschappen die in Nederland worden geaccepteerd, maar in het buitenland ‘vaak keihard worden afgestraft’. “Dan heb ik heb het over krachttraining, de voorbeiding voor een wedstrijd, de warming-up. In het buitenland moet je alles heel goed uitvoeren. Alles op honderd  procent en niet alleen maar kletsen. Hij is een jongen, die altijd connectie, contact en ontspanning zoekt. Dat heeft hij ook nodig.”

“Ik ben wel benieuwd hoe dat in een land als Saoedi-Arabië gaat. Ik vind het wel jammer, dat hij naar zo’n land gaat, al heb ik geen idee wat de competitie daar voorstelt”, vervolgt de trainr. “Maar ik hoop vooral dat hij met Marokko meegaat naar het WK en minuten gaat maken. Dat zou een prachtige beloning voor hem zijn.”

Dat doet El Karouani alleen maar voor het geld

Souffian El Karouani

FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
34
3
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52
8
Heerenveen
34
4
51

