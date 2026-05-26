Vertrek van Ajax-speler lijkt aanstaande na veelzeggende social media post

speelt vermoedelijk na de zomer niet meer in het shirt van Ajax. Dat lijkt althans opgemaakt te kunnen worden uit zijn laatste bericht op Instagram. De Japanner bedankt de Amsterdammers nadrukkelijk en gebruikt verschillende termen die duidelijk wijzen op een vertrek.

Hoewel Tomiyasu niet officieel bevestigt dat hij vertrekt, lijkt zijn tekst daar wel sterk op te hinten. “Hallo Ajax-fans. Het duurde maar vijf maanden, maar toch wil ik jullie bedanken”, begint de verdediger zijn bericht. De veelzijdige speler werd in de winterstop naar de Johan Cruijff ArenA gehaald, waar hij uiteindelijk slechts negen officiële duels speelde.

Het contract van Tomiyasu loopt over ruim een maand af en het lijkt erop dat een verlenging niet aan de orde is. De Japanner baalt in eerste instantie van de eindklassering van Ajax in het afgelopen seizoen. “Ik had ook meer willen geven. Ik had ook meer voor deze club moeten doen, maar helaas heeft het niet goed gewerkt. Deze club heeft zo veel talentvolle spelers en ik ben ervan overtuigd dat Ajax terugkeert naar waar het thuishoort.”

Vervolgens lijkt de verdediger zijn vertrek aan te kondigen. “Dank jullie wel allemaal en al het beste aan de spelers en de staf. Het was geweldig om met jullie te werken. En ook bedankt aan de fans. Ik ga jullie warme welkom nooit vergeten. Dank jullie allemaal en hopelijk zien we elkaar in de toekomst weer”, aldus de oud-speler van Arsenal, die komende zomer met Japan naar het WK gaat.