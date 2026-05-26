Vertrek van Ajax-speler lijkt aanstaande na veelzeggende social media post

26 mei 2026, 07:46
Takehiro Tomiyasu
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Takehiro Tomiyasu speelt vermoedelijk na de zomer niet meer in het shirt van Ajax. Dat lijkt althans opgemaakt te kunnen worden uit zijn laatste bericht op Instagram. De Japanner bedankt de Amsterdammers nadrukkelijk en gebruikt verschillende termen die duidelijk wijzen op een vertrek.

Hoewel Tomiyasu niet officieel bevestigt dat hij vertrekt, lijkt zijn tekst daar wel sterk op te hinten. “Hallo Ajax-fans. Het duurde maar vijf maanden, maar toch wil ik jullie bedanken”, begint de verdediger zijn bericht. De veelzijdige speler werd in de winterstop naar de Johan Cruijff ArenA gehaald, waar hij uiteindelijk slechts negen officiële duels speelde.

Het contract van Tomiyasu loopt over ruim een maand af en het lijkt erop dat een verlenging niet aan de orde is. De Japanner baalt in eerste instantie van de eindklassering van Ajax in het afgelopen seizoen. “Ik had ook meer willen geven. Ik had ook meer voor deze club moeten doen, maar helaas heeft het niet goed gewerkt. Deze club heeft zo veel talentvolle spelers en ik ben ervan overtuigd dat Ajax terugkeert naar waar het thuishoort.”

Vervolgens lijkt de verdediger zijn vertrek aan te kondigen. “Dank jullie wel allemaal en al het beste aan de spelers en de staf. Het was geweldig om met jullie te werken. En ook bedankt aan de fans. Ik ga jullie warme welkom nooit vergeten. Dank jullie allemaal en hopelijk zien we elkaar in de toekomst weer”, aldus de oud-speler van Arsenal, die komende zomer met Japan naar het WK gaat.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
304 Reacties
681 Dagen lid
667 Likes
Kicker
Mag van mij langer blijven.

Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (5 nov. 1998)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
9
0
2024/2025
Arsenal
1
0
2023/2024
Arsenal
22
2
2022/2023
Arsenal
1
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

