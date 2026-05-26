Als het aan Johan Derksen ligt, wordt Arjen Robben binnenkort op het matje geroepen door FC Groningen. De oud-wereldster haalde – voor de tweede keer in korte tijd – de schijnwerpers met gefrustreerde uitlatingen bij een jeugdwedstrijd. Ook Bas Nijhuis vindt dat gedrag niet handig voor iemand met een grote voorbeeldfunctie.

Op TikTok circuleren beelden van de oud-international als trainer van FC Groningen Onder 14. Een Duitser legde vast hoe Robben zich in woord en gebaar uitte richting een scheidsrechter. De jonge arbiter trok op een gegeven moment de gele kaart.

Het tafereel wordt maandagavond besproken tijdens de uitzending van Vandaag Inside. “Zijn gedrag is blijkbaar structureel, want nu stond hij weer op een amateurveldje te schreeuwen tegen een scheidsrechter, waar helemaal geen publiek was. Als dit een voorbeeld is voor de jeugd, kan hij die jeugd nooit meer verbieden om tegen de scheids te vloeken en tieren”, stelt de voormalig voetballer van onder meer SV Meppen en SV Veendam.

“Als jeugdtrainer moet je vooral een pedagoog zijn. Hij heeft een schat aan ervaring, maar kan totaal niet met kinderen omgaan. FC Groningen zal hier een keer in moeten grijpen”, is De Snor vervolgens wat harder. “Groningen zegt dat hij een fanatieke en enthousiaste coach is”, mengt Wilfred Genee zich. Derksen: “Dat is een wat chiquere uitvoering van ‘misdragen’.”

Valentijn Driessen stelt dat dit gedrag in Robben zit. “Maar dan kan hij geen trainer worden.” Ook scheidsrechter Nijhuis is niet te spreken over de beelden. “Daar staat eindelijk weer een jonge scheidsrechter, krijg je dit weer.”

Eerder incident met Wilfred Genee

Het is niet de eerste keer dat het gedrag van Robben langs de lijn de aandacht trekt. Eerder gingen al beelden rond waarop de 96-voudig international zich zichtbaar ergerde aan arbitrale beslissingen tijdens wedstrijden van zijn zoon. Wilfred Genee was daar ook bij aanwezig en kreeg een duw van Robben.

Ook nu laat Genee zich uit over het gedrag van Robben: “Ik vind het gek dat hij het dan twee keer een halfuur aan een stuk doet. Hij blijft maar doorgaan, dan denk ik: waarvoor?”

Robben is sinds dit seizoen trainer van FC Groningen Onder 14, waar zijn zoon Kai speelt. De voormalig aanvaller stopte in de zomer van 2021 definitief met voetballen, nadat hij eerder ook al een pauze van een seizoen had genomen. Nadat hij in verschillende functies in de jeugdopleiding van de Trots van het Noorden heeft gewerkt, staat hij dit seizoen dus voor het eerst op eigen benen.