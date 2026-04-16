Johan Derksen vindt dat FC Groningen de plank misslaat met het statement over Arjen Robben dat deze week naar buiten werd gebracht. De oud-topvoetballer kreeg het als trainer van de Onder-14 van De Trots van het Noorden aan de stok met Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee, waarna zijn werkgever vierkant achter hem ging staan.

Begin deze week verschenen online beelden die werden geschoten tijdens de wedstrijd tussen de Onder-14 van het Hilversumse Victoria en die van FC Groningen. Bij eerstgenoemde club speelt de zoon van Genee, terwijl aan Groningse zijde een zoon van Robben actief is. In de video was te zien hoe Robben een discussie voerde met scheidsrechter Jan Faessen, waarna Genee zich ermee kwam bemoeien. Daar had de voormalig rechtsbuiten geen zin in, dus gaf hij de presentator een duw. “Jij moet je er niet mee bemoeien”, sprak hij daarbij.

Genee verklaarde maandagavond in Vandaag Inside dat Robben de hele eerste helft al zou hebben gescholden op de scheidsrechter, die dit zelf later overigens ontkende. FC Groningen zag zich dinsdag genoodzaakt om zich middels een statement te mengen in de ontstane discussie. De club ontkende daarin dat Robben de arbiter onheus zou hebben bejegend. "Wat wij zien en weten, is dat Arjen fanatiek en enthousiast is als trainer/coach." Daarbij hekelde FC Groningen de bemoeienis van ouders rondom het voetbalveld - waarmee de club in dit geval dus rechtstreeks naar Genee verwees.

Derksen: 'Als iemand met zijn staat van dienst zich zó misdraagt...'

Na een discussie over de VAR en de manier waarop trainers zich gedragen richting de arbitrage - dit stond verder los van de affaire-Robben - stelt Derksen donderdagavond in VI: "Als werkgever, als club, kun je ook correct gedrag van je trainer eisen, hè? Dat is een beetje ouderwets, maar een werknemer, die hoeft zich niet anderhalf uur te misdragen." Genee brengt daarbij in dat 'scheidsrechters bij de jeugd elke week de lul zijn'. Derksen geeft de presentator een compliment en betrekt de gebeurtenissen uit de video er alsnog bij: "Jij hebt die Arjen Robben keurig gecorrigeerd hoor, ik ben trots op je. Ik vind het ook een belachelijke reactie van FC Groningen, om te zeggen dat ze van een begeisterde trainer houden die graag wil winnen. Ja, ze willen allemaal graag winnen. Een international met zijn staat van dienst die zich bij een jeugdwedstrijd zó misdraagt, daar moet een club wat aan doen", aldus Derksen.