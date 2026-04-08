FC Groningen moet in de laatste vijf speelronden in de Eredivisie nog alle zeilen bijzetten om zich te kwalificeren voor de play-offs om Europees voetbal. Dit seizoen zullen daarvoor veel meer punten nodig zijn dan vorig jaar het geval was, in de podcast De Bestuurskamer wijt algemeen directeur Frank van Mosselveld dat mede aan het 'onderpresteren' van topclubs Ajax en Feyenoord.

Afgelopen weekend won FC Groningen het lastige uitduel bij promovendus Telstar (0-2). De Trots van het Noorden komt daardoor op 41 punten uit 29 wedstrijden, waarmee de club momenteel de tiende plaats op de ranglijst bezet. Aan het eind van de rit gaan de nummers 5 tot en met 8 in de play-offs strijden om een ticket voor de voorrondes van de Conference League. Op basis van de huidige stand zouden dat Ajax, AZ, sc Heerenveen en Sparta Rotterdam zijn, waardoor FC Groningen en FC Utrecht (negende met eveneens 41 punten) buiten de boot zouden vallen. Wint AZ op 19 april de bekerfinale van NEC, dan zijn de Alkmaarders verzekerd van deelname aan de Europa League en zou ook de nummer 9 deel mogen nemen aan de play-offs.

Artikel gaat verder onder video

Van Mosselveld ziet een groot verschil tussen het huidige seizoen en het vorige: "We hebben nu 41 punten en doen weer mee in de strijd om de play-offs. Vorig jaar waren 43 punten genoeg voor een plek, maar dat zal nu absoluut niet genoeg zijn", zegt de algemeen directeur van FC Groningen. "Dat heeft volgens mij mede te maken met het onderpresteren van Ajax en Feyenoord”, vervolgt hij. “Daarom zitten de plekken vijf tot en met tien ook zo dicht bij elkaar. Maar wij geloven erin, ondanks die lastige fase die we hebben gehad. We hebben het na die fase opgepakt en uit de laatste vier wedstrijden hebben we tien punten gehaald."

De bestuurder doelt met 'die lastige fase' op de reeks van zes opeenvolgende nederlagen die FC Groningen leed tussen 25 januari en 1 maart. De afgelopen weken is de selectie van Dick Lukkien echter weer prima in vorm en werd er gewonnen van Ajax (3-1), AZ (3-0) en Telstar (0-2), alleen bij PEC Zwolle (1-1) werden nog twee punten gemorst. FC Groningen treft in de laatste vijf speelronden nog twee clubs die strijden om Champions League-voetbal (Feyenoord op 25 april en NEC op 10 mei), één echte middenmoter (Go Ahead Eagles op 11 april) en twee clubs die strijden tegen degradatie (Excelsior op 2 mei en Heracles Almelo op de slotdag, 17 mei).

Volgens Van Mosselveld is er 'echt wel' vertrouwen bij FC Groningen dat de play-offs uiteindelijk bereikt gaan worden. "Ook gezien ons programma", zegt de bestuurder, die wel een kanttekening plaatst. "Al is wat Ferry de Haan (algemeen directeur van sc Heerenveen, red.) net aangeeft ook waar: in die eindfase kan iedereen van iedereen winnen. Je ziet in de laatste speelronden heel vaak gekke uitslagen. Maar goed, we zijn dichtbij en hebben het vertrouwen", aldus Van Mosselveld.