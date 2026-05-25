Alle mogelijke WK-scenario's voor Oranje op een rijtje

Op 11 juni gaat het grootste mondiale voetbalevenement weer van start: het WK. Oranje zal wederom een gooi naar de wereldtitel proberen te doen, maar hoe realistisch is dat? Welke tegenstanders treffen we in welke scenario's? FCUpdate zet het op een rijtje.

Ter herinnering: het Nederlands elftal speelt deze groepsfase tegen Japan, Tunesië en Zweden. De huidige nummers 18 (Japan), 38 (Zweden) en 44 (Tunesië) zouden de nummer 7 van de FIFA-wereldranglijst een plek bij de beste 32 eigenlijk niet moeten onthouden. Met elk scenario moet echter rekening gehouden worden en dus volgt een blik op mogelijke speelschema's voor het Nederlands elftal.

Vierde plek: over en uit

Mocht de ploeg van Ronald Koeman faliekant door de mand vallen in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, is er geen reddingsboei. Ondanks het grote aantal deelnemers mag Nederland bij een vierde en laatste eindpositie in de poule direct retourtickets gaan bestellen. Vervolgens gaat, met waarschijnlijk een nieuwe bondscoach, de focus op de Nations League. In maart en juni van 2027 zijn daar de eindrondes van, waar Oranje zich eerst nog voor moet plaatsen.

Derde plek: mogelijke nachtmerrie

De precieze tegenstander bij een derde plek hangt van veel factoren af; de precieze indeling van de zestiende finales kunnen zelfs op 495 manieren variëren. In 329 van die gevallen zit Nederland bij de laatste 32.

Nu even wat statistieken op een rijtje. In drie van die 329 gevallen (1%) treft Oranje de winnaar van poule A. Op basis van de odds wordt dat Mexico (FW 15). In vijf scenario's (2%) is de winnaar van groep B de opponent. In die poule maakt Zwitserland (FW 19) de grootste kans. In elf gevallen (3%) wordt de winnaar van poule D tegenstander van de mannen van Koeman, waar Turkije (FW 22) normaal gesproken aanspraak op maakt.

In 34 scenario's (10%) treedt de groepswinnaar van poule E aan tegen Oranje. De wedkantoren denken dat dat Duitsland (FW 10) zal zijn. Maar in het leeuwendeel van de scenario's, namelijk 276 van de 329 (84%) wordt Nederland gekoppeld aan de winnaar van poule I. Die stek gaat normaal gesproken naar Frankrijk (FW 1). Vooral die laatste twee teams maken in dit scenario een grote kans om de Nederlandse droom snel uiteen te laten spatten. En aangezien Oranje in 94% van de gevallen tegen een van deze twee landen zal moeten spelen, zal de derde plek zeker vermeden moeten worden.

Tweede plek: Het Sneijder-affiche

Als Oranje op de tweede plek in poule F eindigt, krijgt het mogelijk ook een enorm voetballand voor de kiezen. In dat geval kan de ploeg van Ronald Koeman namelijk aan Brazilië gekoppeld worden: de tweede ploeg uit poule F treft de winnaar van poule C. Daarin zitten Brazilië (FW 6) Marokko (FW 8), Schotland (FW 43) en Haiti (FW 83). Aangezien De Goddelijke Kanaries niet meer zo goed zijn als voorheen, lijkt een stunt in deze poule ook nog tot de mogelijkheden te behoren. Eén ding is zeker: een affiche als Marokko - Nederland op het WK zou ons land op zijn kop zetten.

Indien Oranje het duel zich bij de beste zestien van de wereld schaart, volgt normaal gesproken geen ontmoeting met een 'topland'. De selectie van Koeman gaat dan de strijd aan met de nummer twee uit poule E of de nummer twee uit poule I. Grote kanshebbers hiervoor zijn Ivoorkust (FW 34), Senegal (FW 14), Noorwegen (FW 31) en Ecuador (FW 23). Tegen de twee laatste teams oefende Oranje nog in maart jongstleden. De Scandinaviërs werden met 2-1 verslagen, tegen de Zuid-Amerikanen werd het 1-1.

Bij winst is de kans groot dat we een weerzien krijgen met Engeland (FW 4). Als verwachte groepswinnaar van poule L, zullen zij moeten afrekenen met het groepshoofd van poule A, met Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië. Op papier zijn The Three Lions dan de favoriet.

In een eventuele halve finale zijn Portugal (FW 5) en Argentinië (FW 3) grote kansmakers om Oranje te treffen, terwijl de finale-opponent op papier Spanje (FW 2), Duitsland (FW 10) of Frankrijk (FW 1) is.

Eerste plek: tot de kwartfinale favoriet

Als Nederland groepswinnaar wordt, zal het favoriet zijn in enkele wedstrijden op een rij. Direct na de poulefase treft Oranje de nummer twee van groep C, wat normaal gesproken Marokko (FW 8) of Schotland (FW 43) zal zijn. Zoals gezegd zou een ontmoeting met het eerstgenoemde land veel hectiek kunnen opleveren.

Mocht Oranje dit duel winnen, volgt een achtste finale waarin Zuid-Korea (FW 25) of Tsjechië (FW 41) de grootste kansmakers zijn op een duel met Nederland. Ook dan is de selectie van Koeman favoriet.

In de kwartfinale is het een compleet ander verhaal: dan treedt Nederland waarschijnlijk aan tegen Duitsland (FW 10) of Frankrijk (FW 1). Bij deze twee landen vindt Oranje dus in meerdere scenario's mogelijk zijn Waterloo.

Als de halve finale wordt gehaald is Spanje (FW 2) volgens de bookmakers de meest waarschijnlijke tegenstander van Oranje, terwijl Brazilië (FW 6), Engeland (FW 4) of Argentinië (FW 3) normaal gesproken in de finale op Virgil van Dijk en co zullen wachten.

*(FW: ) staat voor de plek op de FIFA-wereldranglijst die het betreffende land bezit

Mogelijke scenario's totdat Oranje (FW 7) een land treft dat hoger op de FIFA-wereldranglijst staat