Grote schok voor Oranje: ervaren kracht raakt geblesseerd in laatste wedstrijd voor WK

Een grote schok voor het Nederlands elftal, negentien dagen voor de start van het WK. heeft zaterdagavond namelijk een ogenschijnlijk vervelende blessure opgelopen in de laatste wedstrijd dit seizoen van Internazionale.

De Vrij is normaal gesproken een zekerheidje in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. De 79-jarige international is in principe geen basisspeler, maar geldt centraal achterin wel als een betrouwbare back-up voor onder anderen Virgil van Dijk en Jean Paul van Hecke.

De Vrij speelde dit seizoen in alle competities slechts zeventien wedstrijden voor Inter, maar begon in de laatste twee duels van het seizoen wel in de basis bij de landskampioen van Italië. Zaterdag ging het op de laatste speeldag van het seizoen tegen Bologna (3-3 eindstand) in de tachtigste minuut mis voor de 34-jarige stopper.

De Vrij blesseerde zichzelf aan zijn lies bij het passen van een bal en ging met pijn naar de grond. De voormalig Feyenoorder kon wel zelf van het veld lopen, maar staat reeds nu voor een race tegen de klok.

Voor Koeman is het uitvallen van De Vrij een nieuwe tegenvaller achterin. Ook over de inzetbaarheid van Jurriën Timber bestaat op dit moment namelijk nog veel onzekerheid.