John Stegeman huilt hardop na promotie Willem II: ‘Hij is vorig jaar overleden’

John Stegeman verscheen zondag meteen dat de promotie van Willem II ten koste van FC Volendam huilend voor de camera van ESPN. De hoofdtrainer van Willem II werd in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior overmand door emotie.

Willem II was in de finale van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie de grote underdog. De Tilburgers verloren de heenwedstrijd op eigen veld woensdagavond met 1-2, maar wisten de return in Volendam met dezelfde cijfers te winnen. Willem II hield vervolgens stand in de verlenging en trok in de beslissende strafschoppenserie uiteindelijk aan het langste eind.

“Ik raakte gedurende de wedstrijd wel een keertje onrustig. Lekker belangrijk…”, waren de eerste woorden van Stegeman na afloop. “Nee, we hadden geen grip meer. We moesten overleven en dat hebben we gedaan. We hebben 46 wedstrijden gespeeld, hadden heel veel geblesseerden en dan met dit elftal, met echt heel veel goede spelers, dit over de streep trekken… Jongens uit het tweede nog laten debuteren. In één woord: geweldig en heel knap. Ik ben heel trots op wat ze hebben geflikt. Echt heel knap.”

Hans Kraay junior merkte op dat Stegeman ‘heel emotioneel was na afloop’. “Heeft dat een extra betekenis?”, wilde de verslaggever weten. De oefenmeester viel vervolgens stil, draaide even weg van de camera en liet de tranen vloeien.

“Ik moest heel erg aan mijn vader denken. Die is vorig jaar overleden”, reageerde Stegeman. “Hij was mijn grootste fan. En mijn zoon is vandaag kampioen geworden. Alles valt vandaag samen. Mijn zoon was vanochtend nog op het kerkhof. Hij stuurde een foto. Vandaar dat ik emotioneel werd. Hij is mijn grootste fan. En niet meer en niet minder. Ik mis hem heel erg. Deze is voor hem. En sorry dat ik moest huilen”, aldus de coach.