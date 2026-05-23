De 26 van Koeman: dit is de verwachte WK-selectie van het Nederlands elftal

Over 22 dagen speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. In de aanloop naar het toernooi geven we in onze rubriek Dossier Oranje met regelmaat een update over de staat van het Nederlands elftal. Welke spelers zijn zeker van WK-deelname, wie moet zich zorgen maken en hoe staat het met de blessures? Vandaag voorspellen we de 26-koppige WK-selectie, vier dagen voor de officiële bekendmaking daarvan.

Wie zijn er zeker van het WK?

Op 3 april gaven we voor het laatst een update over de staat van de spelersgroep. Van de zestien spelers die destijds zeker leken van een WK-ticket, zijn er nu nog maar twaalf over. Jurriën Timber, Xavi Simons, Memphis Depay en Jeremie Frimpong zijn geen zekerheidjes meer.

Voor de geblesseerde Timber ziet het er ‘niet rooskleurig’ uit, zei Koeman deze week. Zelf zegt de Arsenal-verdediger ‘goed op weg’ te zijn. Simons moet het eindtoernooi laten schieten door een knieblessure. Achter de naam van Memphis Depay staat een groot vraagteken, maar Koeman verwacht hem zondag weer op het veld bij Corinthians.

Ook van Jeremie Frimpong moet zondag blijken hoe fit hij is. De vleugelspeler van Liverpool ontbrak vorige week om onduidelijke redenen tegen Aston Villa. Engelse media spraken van een ‘klein’ blessureprobleem. Maar als Frimpong zondag ook tegen Brentford ontbreekt, zullen er wat alarmbellen afgaan in Zeist.

Tegenover deze tegenvallers staat dat we Jorrel Hato inmiddels als zekerheid durven te bestempelen. De verdediger speelde zichzelf in de basis bij Chelsea en geldt, met alle blessureproblematiek als zeldzaam lichtpunt voor Koeman.

Koeman maakt zijn selectie woensdag bekend, en onderstaande dertien spelers zullen daar naar alle waarschijnlijkheid deel van uitmaken.

Keepers: Robin Roefs en Bart Verbruggen

Verdedigers: Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk en Micky van de Ven

Middenvelders: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders

Aanvallers: Cody Gakpo, Donyell Malen en Wout Weghorst

Frenkie de Jong miste vanwege ziekte de laatste twee wedstrijden met FC Barcelona, maar Koeman verwacht hem te kunnen inzetten op het WK.

Wie gaan er waarschijnlijk mee?

Keepers

Er zijn dus nog veel plekken te vergeven, en ook veel spelers die daar aanspraak op maken. Mark Flekken en Justin Bijlow zullen allebei hopen op de laatste plek als reservedoelman, waarbij Flekken vanwege zijn staat van dienst bij Oranje de beste papieren heeft. Als hij fit was, maakte hij de afgelopen jaren steevast deel uit van de selectie van Koeman.

Verdedigers

Ook Nathan Aké lijkt ondanks zijn fysieke problemen nog altijd een grote kanshebber om mee te gaan naar het WK. De verdediger van Manchester City speelde sinds de jaarwisseling nauwelijks, maar Koeman weet precies wat hij aan hem heeft. Zijn veelzijdigheid maakt hem enorm waardevol voor een toernooiselectie. Bovendien beschikt Aké over de ervaring die Oranje achterin goed kan gebruiken nu Matthijs de Ligt definitief ontbreekt en er twijfels zijn rond Timber.

Lutsharel Geertruida blijft eveneens nadrukkelijk in de race. Hoewel zijn seizoen bij Sunderland wisselvallig verliep en de club zijn optie tot koop niet lichtte, blijft zijn multifunctionaliteit een groot pluspunt. Geertruida kan zowel als rechtsback, centrale verdediger als controlerende middenvelder spelen en dat maakt hem voor Koeman een ideale selectiespeler voor een lang toernooi.

Stefan de Vrij mag eveneens nog hopen. De ervaren verdediger speelde minder bij Inter dan in voorgaande jaren, maar zijn routine en betrouwbaarheid kunnen in een WK-selectie van grote waarde zijn. Zeker nu de spoeling centraal achterin dunner wordt door blessures, lijkt Koeman serieus rekening te houden met een extra ervaren kracht achter Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke.

Middenvelders

Kenneth Taylor heeft zich de afgelopen maanden weer nadrukkelijk in beeld gespeeld bij Oranje. Door het wegvallen van Jerdy Schouten en Xavi Simons liggen er extra kansen op het middenveld en daar profiteert de middenvelder van Lazio van. Taylor kan terugkijken op een goede start in de Serie A en dat zal ook Koeman niet zijn ontgaan.

Ook Teun Koopmeiners lijkt ondanks een moeizaam seizoen bij Juventus nog altijd goede papieren te hebben voor een WK-ticket. Hij wist zijn stempel in Turijn minder nadrukkelijk te drukken dan bij Atalanta, maar speelde wel veel wedstrijden en heeft toernooiervaring.

Kees Smit debuteerde eerder dit jaar al in het Nederlands elftal en maakte sindsdien een sterke indruk. Zijn snelle ontwikkeling zorgt ervoor dat een plek in de WK-selectie steeds realistischer lijkt te worden. Daarbij moet aangetekend worden dat Smit de laatste twee wedstrijden van AZ miste door een ‘lichte irritatie’, maar Koeman hoeft zich volgens trainer Leeroy Echteld geen zorgen te maken.

Quinten Timber maakte in de voorbij interlandperiode een goede indruk tegen Ecuador (1-1). "Hij wil bij de selectie zitten voor het WK. In mijn ogen heeft hij die plek afgedwongen", zei oud-international Arnold Mühren zelfs. Timber had de afgelopen maanden meestal een basisplaats bij Olympique Marseille, dat als vijfde eindigde in Frankrijk.

Aanvallers

Brian Brobbey heeft zich met een sterk eerste seizoen bij Sunderland nadrukkelijk op de kaart gezet. De spits ontwikkelde zich goed in de Premier League en maakte belangrijke doelpunten voor zijn club. Koeman ziet in Brobbey een ander type spits dan Wout Weghorst of Memphis Depay.

Justin Kluivert heeft ondanks maandenlang blessureleed zijn kansen levend gehouden. De aanvaller maakte deze week zijn rentree bij Bournemouth, al bleef die beperkt tot vijftien minuten. Kluivert geldt als uitstekende kanshebber om alsnog mee te gaan naar de Verenigde Staten.

Ook Noa Lang blijft een naam om rekening mee te houden. Hoewel hij bij Napoli geen basisplaats wist af te dwingen, kwam hij in de tweede seizoenshelft wel geregeld in actie als huurling bij de Turkse kampioen Galatasaray. Koeman weet bovendien dat Lang met zijn individuele actie en bravoure een wedstrijd open kan breken, iets wat op een WK van grote waarde kan zijn.

Wie zijn de outsiders?

Voor Emmanuel Emegha ziet het er niet al te goed uit. De spits van Strasbourg debuteerde in november in het shirt van het Nederlands elftal. Hij kwam vorige maand nog in actie in de Conference League tegen Rayo Vallecano, maar miste de laatste vier officiële wedstrijden door een spierblessure.

Givairo Read is juist teruggekeerd van een spierblessure en maakte minuten in de laatste vier competitiewedstrijden van Feyenoord. Begin deze maand liet hij weten dat het WK 'helemaal niet' in zijn hoofd zit.

Crysencio Summerville beleeft met West Ham United geen goed seizoen — met nog één wedstrijd te gaan dreigt degradatie — maar komt wel wekelijks in actie in de Premier League. Hoewel hij nog geen ervaring heeft bij Oranje, zal Koeman zijn naam in gedachten houden.

Luciano Valente blijft in beeld. De middenvelder van Feyenoord maakte eerder dit seizoen al zijn debuut in Oranje. Hij werd beloond voor een ijzersterke eerste seizoenshelft, maar kende daarna een terugval. Een plek in de selectie is reëel, maar op dit moment lijken andere middenvelders een streepje voor te hebben.

De vermoedelijke WK-selectie van Oranje

Hoewel nog niets met zekerheid is te zeggen, verwachten we op basis van de beschikbare informatie de volgende WK-selectie van het Nederlands elftal.

Keepers: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Virgil van Dijk (Liverpool), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Kees Smit (AZ), Kenneth Taylor (Lazio) en Quinten Timber (Olympique Marseille)

Aanvallers: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma) en Wout Weghorst (Ajax).