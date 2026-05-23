Officieel: Robert Eenhoorn nieuwe algemeen directeur van Feyenoord

Robert Eenhoorn wordt de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, zo meldt de club via de officiële kanalen. De geboren Rotterdammer gaat per 1 juli aan de slag in De Kuip.

Dennis te Kloese vertrekt deze zomer bij Feyenoord, dus moesten de Rotterdammers op zoek naar een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe technisch directeur. Waar Dévy Rigaux een mondeling akkoord heeft bereikt met de club over die laatste functie, zal Eenhoorn de nieuwe algemeen directeur worden in De Kuip, zo meldt Feyenoord zaterdag. De bestuurder was eerder tussen 2014 en 2024 in die functie actief bij AZ en gaat per 1 juli aan de slag in De Kuip.

"Het zal niemand verbazen dat ik als geboren en getogen Rotterdammer erg trots ben om bij Feyenoord aan de slag te gaan", begint Eenhoorn op de clubwebsite. "Toen ik een tijdje geleden gepolst werd om eventueel Dennis te Kloese op te volgen, hebben we uitgebreid gesproken over mijn rol en mijn visie op de club en de visie van de club zelf. Dat waren vruchtbare gesprekken, waarna ik voelde dat Feyenoord nu voor mij de juiste keuze is."

Eenhoorn geeft aan zin te hebben om te beginnen in Rotterdam-Zuid en stelt dat de club toe is aan 'een vervolgstap'. "Het belangrijkste is dat we met elkaar de juiste koers uitstippelen en die gaan bevaren", legt hij uit. "De uitdaging is ervoor te zorgen dat de historische identiteit van Feyenoord behouden blijft maar dat we ook alle voorwaarden creëren, waar een moderne topsportorganisatie aan moet voldoen."

President-commissaris Toon van Bodegom laat weten dat Eenhoorn direct de voornaamste kandidaat was om Te Kloese op te volgen. "Dat de naam van Robert zeer prominent bij ons op de lijst stond, is natuurlijk geen verrassing. Zijn ervaring en achtergrond speelden daarbij een rol", begint de voorzitter van de raad van commissarissen. "Maar belangrijker dan een cv is of iemands visie aansluit bij die van de club en of je de overtuiging hebt dat hij sturing kan geven aan dingen die beter kunnen en de club weer verder kunnen helpen. Dat was het geval. Wij zijn er dan ook van overtuigd hebben dat we met elkaar, met Robert Eenhoorn en met zeer binnenkort ook een nieuwe TD, de komende jaren echt weer verder kunnen bouwen op het stevige fundament dat de laatste jaren is gelegd."