Jan Boskamp denkt dat de verwachtingen rond Dévy Rigaux onder Feyenoord-supporters te hooggespannen zijn, zo maakt hij duidelijk in Het Belang van Limburg. Het clubicoon kent de aanstaande technisch directeur van de Rotterdammers al heel lang, maar durft nog niet te zeggen of hij een succes wordt in Nederland.

Na het vertrek van Dennis te Kloese moest Feyenoord op zoek naar een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe technisch directeur. Waar Robert Eenhoorn die eerste functie lijkt te gaan vervullen, zou Rigaux al rond zijn met de Rotterdammers om het technische takenpakket op zich te nemen. Onder de supporters van Feyenoord is er veel positivisme over de naderende aanstelling van het tweetal.

Artikel gaat verder onder video

In gesprek met HBVL wordt Boskamp gevraagd naar zijn mening over de stap van Rigaux naar Feyenoord. “Ik ken hem van toen hij nog jeugdtrainer was bij Club Brugge”, begint het clubicoon van de Rotterdammers. “Hij heeft zich doorheen de jaren goed opgewerkt en nu is ‘ie bij de grootste club ter wereld aanbeland”, zegt hij lachend. “Dan heb je het gewoon prima gedaan.”

Boskamp krijgt alle positiviteit rondom Rigaux in Nederland ook mee. “In Rotterdam zijn ze alvast in de wolken met zijn komst”, haalt de oud-middenvelder aan. “Iedereen heeft het daar over hoe hij Ardon Jashari ontdekt heeft en voor een recordbedrag aan AC Milan heeft verkocht.” De Zwitserse middenvelder werd in de zomer van 2024 voor zes miljoen euro weggeplukt bij FC Luzern, waarna hij een jaar later voor 36 miljoen euro werd verkocht aan AC Milan. Alleen Charles De Ketelaere leverde Club Brugge in het verleden meer op: 37,5 miljoen euro. Boskamp denkt echter dat Rigaux niet alle credits verdient voor de toptransfer van Jashari: “Alsof hij dat allemaal in z’n eentje gepiept heeft.”