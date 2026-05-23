Jan Boskamp tempert verwachtingen rondom Dévy Rigaux

23 mei 2026, 09:44
Dévy Rigaux en Jan Boskamp met De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jan Boskamp denkt dat de verwachtingen rond Dévy Rigaux onder Feyenoord-supporters te hooggespannen zijn, zo maakt hij duidelijk in Het Belang van Limburg. Het clubicoon kent de aanstaande technisch directeur van de Rotterdammers al heel lang, maar durft nog niet te zeggen of hij een succes wordt in Nederland.

Na het vertrek van Dennis te Kloese moest Feyenoord op zoek naar een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe technisch directeur. Waar Robert Eenhoorn die eerste functie lijkt te gaan vervullen, zou Rigaux al rond zijn met de Rotterdammers om het technische takenpakket op zich te nemen. Onder de supporters van Feyenoord is er veel positivisme over de naderende aanstelling van het tweetal.

In gesprek met HBVL wordt Boskamp gevraagd naar zijn mening over de stap van Rigaux naar Feyenoord. “Ik ken hem van toen hij nog jeugdtrainer was bij Club Brugge”, begint het clubicoon van de Rotterdammers. “Hij heeft zich doorheen de jaren goed opgewerkt en nu is ‘ie bij de grootste club ter wereld aanbeland”, zegt hij lachend. “Dan heb je het gewoon prima gedaan.”

Boskamp krijgt alle positiviteit rondom Rigaux in Nederland ook mee. “In Rotterdam zijn ze alvast in de wolken met zijn komst”, haalt de oud-middenvelder aan. “Iedereen heeft het daar over hoe hij Ardon Jashari ontdekt heeft en voor een recordbedrag aan AC Milan heeft verkocht.” De Zwitserse middenvelder werd in de zomer van 2024 voor zes miljoen euro weggeplukt bij FC Luzern, waarna hij een jaar later voor 36 miljoen euro werd verkocht aan AC Milan. Alleen Charles De Ketelaere leverde Club Brugge in het verleden meer op: 37,5 miljoen euro. Boskamp denkt echter dat Rigaux niet alle credits verdient voor de toptransfer van Jashari: “Alsof hij dat allemaal in z’n eentje gepiept heeft.”

Met alle respect maar ik snap zijn keuze niet om naar Feyenoord te gaan. Club Brugge en Feyenoord zijn gelijkwaardig. Misschien is Brugge wel beter

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

