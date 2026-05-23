De Telegraaf heeft een tamelijk zorgwekkend beeld geschetst over het Nederlands elftal, dat over ruim drie weken aan de bak moet in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Japan. Journalisten Mike Verweij en Jeroen Kapteijns tellen slechts zeven spelers waaraan bondscoach Ronald Koeman praktisch geen omkijken heeft.

De krant stelt dat er ‘kopzorgen’ zijn voor Koeman en dat ‘tegenvallers zich opstapelen’. De blessure van Memphis Depay, die binnenkort wellicht zijn rentree maakt, wordt bestempeld als ‘grootste kopzorg’. Ook voor Jurriën Timber wordt het WK een lastig verhaal. Matthijs de Ligt, Emmanuel Emegha, Jerdy Schouten en Xavi Simons zagen het eindtoernooi al eerder door de neus geboord worden.

Daarnaast zijn Justin Kluivert en Frenkie de Jong pas kort terug van blessures, waardoor hun wedstrijdritme een hoofdpijndossier kan vormen.

Slechte vorm

Dan gaat de blik meer op de spelers die zeker lijken van een plek in de WK-selectie, maar een slecht seizoen of mindere vorm kennen. De Telegraaf somt op en ziet dat Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en Jeremie Frimpong een terugval kenden bij Liverpool, terwijl Tijjani Reijnders en Nathan Aké niet veel meer in actie komen. Micky van de Ven vecht tegen degradatie, terwijl Jorrel Hato een tegenvallende eindklassering gaat halen met Chelsea.

Ook Teun Koopmeiners, Quinten Timber en Wout Weghorst verkeren niet in opperbeste vorm. Datzelfde geldt volgens De Telegraaf voor Luciano Valente, die in de tweede helft van het seizoen weinig indruk maakte.

7 uitzonderingen

“Er zijn gelukkig ook nog (zeven, red.) Oranje-internationals van wie wél kan worden gezegd dat het voetballeven hen toelacht”, schrijft de krant. Er wordt gesteld dat Brian Brobbey, Robin Roefs, Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen zich goed hebben ontwikkeld. Ook over Noa Lang, Denzel Dumfries en Donyell Malen heeft Koeman ‘geen omkijken’.