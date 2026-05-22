ESPN meldt dat er een grote kans bestaat dat aanstaande zondag zijn rentree maakt in de wedstrijdselectie van Corinthians. De dertigjarige aanvaller begint in het competitieduel met Atlético Mineiro waarschijnlijk op de bank en zal naar verwachting hooguit een invalbeurt krijgen.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is verwikkeld in een race tegen de klok. De rechtspoot liep op 22 maart een bovenbeenblessure op en stond daardoor de afgelopen vijftien opeenvolgende wedstrijden aan de kant. Sinds donderdag traint de spits weer volledig mee met de groep.

Toch is de medische staf in São Paulo uiterst voorzichtig, mede omdat de doelpuntenmaker tijdens zijn revalidatie lichte kuitklachten in zijn andere been kreeg. Hierdoor moest de Nederlander het Copa Libertadores-duel met het Uruguayaanse Peñarol van afgelopen vrijdag nog aan zich voorbij laten gaan. Een definitieve beslissing over zijn inzetbaarheid tegen Atlético Mineiro wordt pas kort voor de aftrap genomen, waardoor hij momenteel als twijfelgeval geldt.

Voor de aanvalsleider is het maken van speelminuten cruciaal met het oog op het naderende WK. Bondscoach Ronald Koeman maakt komende woensdag om 14.45 uur zijn definitieve 26-koppige selectie bekend. De keuzeheer gaf eerder al aan dat de routinier wedstrijdfit moet zijn om mee te mogen naar het eindtoernooi.

Na het weekend staan er voor de Braziliaanse club nog wel twee duels op het programma in mei, tegen Platense en Grêmio, waarin de international extra ritme zou kunnen opdoen.