Ronald Koeman krijgt hoopvol nieuws over Memphis Depay

22 mei 2026, 19:57
Depay voorlopig uitgeschakeld met knieblessure
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

ESPN meldt dat er een grote kans bestaat dat Memphis Depay aanstaande zondag zijn rentree maakt in de wedstrijdselectie van Corinthians. De dertigjarige aanvaller begint in het competitieduel met Atlético Mineiro waarschijnlijk op de bank en zal naar verwachting hooguit een invalbeurt krijgen. 

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is verwikkeld in een race tegen de klok. De rechtspoot liep op 22 maart een bovenbeenblessure op en stond daardoor de afgelopen vijftien opeenvolgende wedstrijden aan de kant. Sinds donderdag traint de spits weer volledig mee met de groep.

Toch is de medische staf in São Paulo uiterst voorzichtig, mede omdat de doelpuntenmaker tijdens zijn revalidatie lichte kuitklachten in zijn andere been kreeg. Hierdoor moest de Nederlander het Copa Libertadores-duel met het Uruguayaanse Peñarol van afgelopen vrijdag nog aan zich voorbij laten gaan. Een definitieve beslissing over zijn inzetbaarheid tegen Atlético Mineiro wordt pas kort voor de aftrap genomen, waardoor hij momenteel als twijfelgeval geldt.

Voor de aanvalsleider is het maken van speelminuten cruciaal met het oog op het naderende WK. Bondscoach Ronald Koeman maakt komende woensdag om 14.45 uur zijn definitieve 26-koppige selectie bekend. De keuzeheer gaf eerder al aan dat de routinier wedstrijdfit moet zijn om mee te mogen naar het eindtoernooi. 

Na het weekend staan er voor de Braziliaanse club nog wel twee duels op het programma in mei, tegen Platense en Grêmio, waarin de international extra ritme zou kunnen opdoen.

Just Me
219 Reacties
66 Dagen lid
140 Likes
Just Me
Lichte kuit klachten .Wat een watjes potverdikke , nog meer in het kracht honk , want dat is de mode tegenwoordig, spelers met dunnere benen zijn vaak beweegbaarder en soepeler in de beweging dan die z.g benen builders😂

Nu elke dag update over Depay , nu weet ik niet of dat wel zo verstandig is , gaat ie mee is ok , gaat ie niet mee wellicht beter 😉

Kan je niet beter speler meenemen die wel wedstrijdfit is hij heeft 12 wedstrijden gespeeld dit jaar!!!en zelfs dat is al tijdje terug. Leuk dat die tegen de kleinere landen kan scoren in kwalificatiewedstrijden en daarmee topscorer aller tijden wordt. Maar laatste 2 toernooien 1 goal en tegen grote landen zelden. Viel alleen op met dat witte haarbandje van hem. Bedanken voor bewezen diensten,maar alsjeblieft laat hem thuis

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

