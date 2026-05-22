ESPN meldt dat er een grote kans bestaat dat Memphis Depay aanstaande zondag zijn rentree maakt in de wedstrijdselectie van Corinthians. De dertigjarige aanvaller begint in het competitieduel met Atlético Mineiro waarschijnlijk op de bank en zal naar verwachting hooguit een invalbeurt krijgen.
De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is verwikkeld in een race tegen de klok. De rechtspoot liep op 22 maart een bovenbeenblessure op en stond daardoor de afgelopen vijftien opeenvolgende wedstrijden aan de kant. Sinds donderdag traint de spits weer volledig mee met de groep.
Toch is de medische staf in São Paulo uiterst voorzichtig, mede omdat de doelpuntenmaker tijdens zijn revalidatie lichte kuitklachten in zijn andere been kreeg. Hierdoor moest de Nederlander het Copa Libertadores-duel met het Uruguayaanse Peñarol van afgelopen vrijdag nog aan zich voorbij laten gaan. Een definitieve beslissing over zijn inzetbaarheid tegen Atlético Mineiro wordt pas kort voor de aftrap genomen, waardoor hij momenteel als twijfelgeval geldt.
Voor de aanvalsleider is het maken van speelminuten cruciaal met het oog op het naderende WK. Bondscoach Ronald Koeman maakt komende woensdag om 14.45 uur zijn definitieve 26-koppige selectie bekend. De keuzeheer gaf eerder al aan dat de routinier wedstrijdfit moet zijn om mee te mogen naar het eindtoernooi.
Na het weekend staan er voor de Braziliaanse club nog wel twee duels op het programma in mei, tegen Platense en Grêmio, waarin de international extra ritme zou kunnen opdoen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kan je niet beter speler meenemen die wel wedstrijdfit is hij heeft 12 wedstrijden gespeeld dit jaar!!!en zelfs dat is al tijdje terug. Leuk dat die tegen de kleinere landen kan scoren in kwalificatiewedstrijden en daarmee topscorer aller tijden wordt. Maar laatste 2 toernooien 1 goal en tegen grote landen zelden. Viel alleen op met dat witte haarbandje van hem. Bedanken voor bewezen diensten,maar alsjeblieft laat hem thuis
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kan je niet beter speler meenemen die wel wedstrijdfit is hij heeft 12 wedstrijden gespeeld dit jaar!!!en zelfs dat is al tijdje terug. Leuk dat die tegen de kleinere landen kan scoren in kwalificatiewedstrijden en daarmee topscorer aller tijden wordt. Maar laatste 2 toernooien 1 goal en tegen grote landen zelden. Viel alleen op met dat witte haarbandje van hem. Bedanken voor bewezen diensten,maar alsjeblieft laat hem thuis