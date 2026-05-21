Zaakwaarnemer Koeman ergert zich aan houding van Joey Veerman

21 mei 2026, 10:14
Rob Jansen 21-5
Foto: © The Mancave Studio
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Rob Jansen heeft hard uitgehaald naar de wijze waarop Joey Veerman reageerde op het mislopen van het WK in Noord-Amerika. De zaakwaarnemer van Ronald Koeman behartigt ergert zich groen en geel aan de onverschillige houding van de PSV-middenvelder. Volgens de invloedrijke voetbalmakelaar zou de spelmaker juist emotioneel gekwetst moeten reageren, in plaats van hooghartig gedrag te vertonen.

Voor de middenvelder liep het seizoen wat betreft het Nederlands elftal uit op een flinke teleurstelling. Hoewel de Volendammer met veertien assists en acht doelpunten in de Eredivisie een cruciaal aandeel had in de landstitel van de Eindhovenaren, ontbreekt zijn naam in de 55-koppige voorselectie van Oranje. 

In de podcast KieftJansenEgmondGijp kwam de absentie van de PSV'er uitgebreid ter sprake. "Joey Veerman die teleurgesteld is, dat is normaal, die zou eens wat anders moeten reageren op het feit dat hij niet is opgeroepen", stelt Jansen scherp. "Hij moet in plaats van hooghartig met een brede lach op zijn gezicht zeggen 'ik speel niet meer onder deze bondscoach' en 'ik ga lekker op vakantie met mijn gezin' eens emotioneel gekwetst reageren", vervolgt de zaakwaarnemer. "Hij zou moeten zeggen 'ik vind het vreselijk dat ik niet opgeroepen ben, ik ben er doodziek van' in plaats van die houding dat het hem allemaal niks interesseert", oordeelt de makelaar. Volgens tafelgenoot René van der Gijp zet Veerman slechts een masker op. "Hij voelt ook wat jij zegt, maar dat wil hij niet laten blijken", analyseert de oud-voetballer. "Hij wil de stoere Joey Veerman uithangen", aldus de vaste gast van het praatprogramma.

Jansen is niet onder de indruk van de houding van PSV'er. "Maar hij is helemaal niet stoer", reageert hij stellig. "Hij presteert pas twee jaar op een redelijk niveau", vervolgt hij kritisch. Wim Kieft probeert zich nog in te leven in de situatie van de afgevallen speler en geeft aan dat hij het zelf ook heel erg zou vinden, maar dat hij simpelweg zou zeggen dat hij het jammer vindt. Voor Jansen is die gematigde reactie eveneens onvoldoende. "Dat is ook niet goed", besluit de makelaar. "Je kan toch tonen dat je naar de kloten bent en dat je het vreselijk vindt dat je niet geselecteerd bent", zo oordeelt hij hard over de Volendammer.

koeman is makkelijk..hij speelt met 11 spelers en een paar invallers..en vult dan gewoon nog wat namen in voor de formaliteit

Link gekopieerd!
Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

