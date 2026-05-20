en zijn vriendin Chantalle Schilder komen met groot nieuws. De middenvelder van PSV heeft zijn vriendin tijdens hun vakantie ten huwelijk gevraagd, zo blijkt uit een post van Schilder op Instagram.

Rondom Veerman was de afgelopen maanden heel veel te doen. Ondanks zijn sterke spel bij PSV, waarmee hij recent voor het derde seizoen op rij landskampioen werd, laat bondscoach Ronald Koeman de Volendammer middenvelder al sinds het EK van 2024 compleet links liggen. Na de laatste speelronde in de Eredivisie, waarin de Eindhovenaren over FC Twente heen walsten (5-1), stak Veerman zijn frustratie over de motivatie die de Koeman daarbij geeft niet onder stoelen of banken.

Artikel gaat verder onder video

In plaats van zich met Oranje op te maken voor het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, kan Veerman deze zomer in alle rust op vakantie met zijn gezin. Op hun vakantie-adres is Veerman voor zijn vriendin op de knieën gegaan, zo blijkt uit de post van Schilder. Op het aanzoek was maar één antwoord mogelijk: "A million times YES!", schrijft Schilder.

Mikky Kiemeney en Noa Vahle reageren op groot nieuws Joey Veerman

Onder de post wordt veelvuldig gereageerd door bekenden uit de voetbalwereld. Zo is er al een felicitatie te lezen van het officiële Instagram-account van PSV en van onder meer Mikky Kiemeney (de vrouw van Frenkie de Jong), Laura Benschop (de vrouw van Davy Klaassen), Newcastle United-verdediger Sven Botman en sportverslaggever Noa Vahle.

Dit zijn de kindre

Veerman en Schilder, beiden afkomstig uit Volendam, zijn al enkele jaren samen. In 2023 kregen zij hun eerste kindje, dat de naam Frenkie Joe kreeg. Opvallend genoeg speelde de middenvelder luttele uren voor de bevalling zijn tweede interland voor Oranje, waarin hij als vervanger van (nota bene) Frenkie de Jong in het veld kwam. In 2025 verwelkomde het stel hun tweede zoontje, Jame.