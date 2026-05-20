Lukkien: 'Janse is een ongelooflijke klasbak, die zijn we volgend jaar natuurlijk wel kwijt'

FC Groningen-trainer Dick Lukkien maakt zich geen enkele illusie over een eventueel langer verblijf van . De jonge verdediger, die dit seizoen van Ajax wordt gehuurd, is volgens zijn coach een 'potentiële topspeler' die volgend seizoen zijn kunsten niet meer in de Euroborg zal vertonen.

Janse (20) heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2029. Tot op heden speelde de geboren Zeeuw zes officiële wedstrijden namens de Amsterdammers. Afgelopen zomer besloot Janse dan ook om op huurbasis vlieguren te gaan maken bij Groningen. In de Euroborg vormt hij een doorgaans zeer solide centraal duo met de al net zo jonge Thijmen Blokzijl (21), morgen (donderdag) staat Janse met De Trots van het Noorden in de halve finales van de play-offs tegenover zijn eigenlijke werkgever Ajax.

De ontwikkeling van Janse is ook buiten Groningen niet onopgemerkt gebleven. Zo liet bondscoach Michael Reiziger de verdediger in maart debuteren in Jong Oranje. Vorige week volgde een nieuwe bevestiging van zijn goede seizoen, toen bekend werd dat Janse tot de vijf genomineerden behoort voor de titel Johan Cruijff Talent van het Jaar in de Eredivisie.

In een interview met Voetbal International wordt Janse door Lukkkien betiteld als 'ongelooflijke klasbak'. "Ik heb met veel goede spelers mogen werken en Dies past daar absoluut bij. Als je op je negentiende hier binnenkomt en vanaf dag één, wat voor hem PSV-uit was, laat zien wat je kunt, dan heb je wel wat in je mars. Dies heeft zich door het jaar heen ook heel goed ontwikkeld en vertoont gedrag wat uitstekend past bij het beste uit jezelf willen halen: dag in, dag uit, en vooral dat laatste is cruciaal. Dies is bijna nooit tevreden en wil altijd meer", laat de trainer optekenen. Over een eventueel langer verblijf van de verdediger maakt Lukkien zich dan ook geen illusies: "Voor mij is hij een potentiële topspeler. Die zijn we volgend jaar natuurlijk wel kwijt, ja."

Of de toekomst van Janse bij Ajax ligt, valt nog te bezien. Op zijn favoriete positie, linker centrale verdediger, heeft de verdediger met Youri Baas een geduchte concurrent. Mocht hij na zijn terugkeer in de Johan Cruijff ArenA niet in aanmerking komen voor reguliere speeltijd, dan zou een vertrek naar het buitenland een uitkomst kunnen bieden. Eind april werd Janse al gelinkt aan het Belgische Club Brugge.