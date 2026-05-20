Teruglezen: zo greep FC Volendam een belangrijke zege in Tilburg

20 mei 2026, 20:40
WILVOL
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Willem II en FC Volendam staan woensdagavond tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de finale van de play-offs om promotie/degradatie. De Tilburgers rekenden in de halve finale over twee duels af met Almere City: na een 0-1 zege in Flevoland won Willem II in eigen huis met 2-0. In de finale treft de ploeg van John Stegeman FC Volendam, dat zestiende eindigde in de Eredivisie. De ploeg van Rick Kruys kon afgelopen weekend handhaving veiligstellen, maar ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Telstar. De heenwedstrijd gaat om 18.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE play-offs Keuken Kampioen Divisie: Willem II - FC Volendam

1u geleden

20:45

Afgelopen!

Het zit erop, FC Volendam wint met 1-2 in Tilburg en zet zo een grote stap richting handhaving op het hoogste niveau. Daarmee komt ook dit liveblog ten einde. Dank voor het meelezen en een mooie avond verder gewenst!

Volendam straft Willem II-blunders keihard af en zet eerste stap naar handhaving

Volendam straft Willem II-blunders keihard af en zet eerste stap naar handhaving

FC Volendam heeft een belangrijke stap gezet richting handhaving in de Eredivisie door Willem II met 1-2 te verslaan in de play-offs. Twee persoonlijke fouten deden Willem II de das om, zaterdag is de return.

Lees verder

1u geleden

20:38

🟨90+4'- Geel Et-Taïbi (1-2)

Et-Taïbi houdt vast bij Kwakman, geel voor de Willem II-invaller. De tijd tikt ondertussen maar door, het zit er bijna op hier in Tilburg.

1u geleden

20:34

90' - Schot Mühren (1-2)

Invaller Mühren progeert het uit een lastige hoek, Didillon-Hödl verwerkt zijn schot tot corner. De vijf minuten blessuretijd zijn inmiddels ingegaan.

1u geleden

20:31

87' - Schotje Oehlers (1-2)

Invaller Oehlers waagt een poging, maar heeft het vizier niet op scherp en schiet naast. We naderen de slotfase, Willem II zal moeten komen om het nog écht spannend te maken voor de return. Het lijkt er echter niet echt op dat dat gaat gebeuren.

1u geleden

20:27

🔄83'- Wissel Willem II (1-2)

Voor Haen zit het er ook op, hij wordt afgelost door Et-Taïbi.

1u geleden

20:21

🔄78' - Wissel Volendam (1-2)

Descotte mag gaan zitten, Van Cruijsen is zijn vervanger.

1u geleden

20:19

75' - Paal! (1-2)

Descotte komt vanaf links naar binnen en mikt op de korte hoek, maar zijn schot spat uiteen op de paal.

1u geleden

20:15

🔄71' - Wissel Willem II (1-2)

Bij Willem II maakt El Allouchi plaats voor Culum.

2u geleden

20:09

65' - Op de lat! (1-2)

Daar ruikt Volendam aan een treffer. Kuwas haalt ineens uit, zijn inzet is Didillon-Hödl te machtig maar spat uiteen op de lat!

2u geleden

20:08

🔄63' - Driedubbele wissel Volendam (1-2)

Kruys voert een driedubbele wissel door bij Volendam. Bacuna, Pauwels en Veerman gaan eruit, in hun plaatsen komen Kwakman, Oehlers en Mühren in het veld.

2u geleden

20:03

60' - Redding Didilon-Hödl (1-2)

Didillon-Hödl maakt zijn fout bij de 0-2 (deels) goed. Een schot van Pauwels richting de verre hoek wordt stijlvol gepareerd door de Willem II-keeper.

2u geleden

20:02

59' - Volendam slordig (1-2)

Volendam komt er gevaarlijk uit met Descotte en Bacuna, maar laatstgenoemde krijgt de bal niet lekker mee en dan zit Willem II er via Besselink tussen.

2u geleden

20:00

57'- Publiek laat zich horen (1-2)

Het thuispubliek heeft het geloof weer helemaal terug en gaat als één man achter Willem II staan. 

2u geleden

19:58

⚽54' - Willem II doet wat terug! (1-2)

Zul je net zien: onderstaande update is nog niet terug of het is raak voor Willem II. Doodeman wordt diep gestuurd en schiet de bal knap in de verre hoek achter Steur: 1-2!

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

