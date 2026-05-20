Teruglezen: zo greep FC Volendam een belangrijke zege in Tilburg

Willem II en FC Volendam staan woensdagavond tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de finale van de play-offs om promotie/degradatie. De Tilburgers rekenden in de halve finale over twee duels af met Almere City: na een 0-1 zege in Flevoland won Willem II in eigen huis met 2-0. In de finale treft de ploeg van John Stegeman FC Volendam, dat zestiende eindigde in de Eredivisie. De ploeg van Rick Kruys kon afgelopen weekend handhaving veiligstellen, maar ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Telstar. De heenwedstrijd gaat om 18.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

Afgelopen! Het zit erop, FC Volendam wint met 1-2 in Tilburg en zet zo een grote stap richting handhaving op het hoogste niveau. Daarmee komt ook dit liveblog ten einde. Dank voor het meelezen en een mooie avond verder gewenst! Volendam straft Willem II-blunders keihard af en zet eerste stap naar handhaving FC Volendam heeft een belangrijke stap gezet richting handhaving in de Eredivisie door Willem II met 1-2 te verslaan in de play-offs. Twee persoonlijke fouten deden Willem II de das om, zaterdag is de return. Lees verder 🟨90+4'- Geel Et-Taïbi (1-2) Et-Taïbi houdt vast bij Kwakman, geel voor de Willem II-invaller. De tijd tikt ondertussen maar door, het zit er bijna op hier in Tilburg. 90' - Schot Mühren (1-2) Invaller Mühren progeert het uit een lastige hoek, Didillon-Hödl verwerkt zijn schot tot corner. De vijf minuten blessuretijd zijn inmiddels ingegaan. 87' - Schotje Oehlers (1-2) Invaller Oehlers waagt een poging, maar heeft het vizier niet op scherp en schiet naast. We naderen de slotfase, Willem II zal moeten komen om het nog écht spannend te maken voor de return. Het lijkt er echter niet echt op dat dat gaat gebeuren. 🔄83'- Wissel Willem II (1-2) Voor Haen zit het er ook op, hij wordt afgelost door Et-Taïbi. 🔄78' - Wissel Volendam (1-2) Descotte mag gaan zitten, Van Cruijsen is zijn vervanger. 75' - Paal! (1-2) Descotte komt vanaf links naar binnen en mikt op de korte hoek, maar zijn schot spat uiteen op de paal. 🔄71' - Wissel Willem II (1-2) Bij Willem II maakt El Allouchi plaats voor Culum. 65' - Op de lat! (1-2) Daar ruikt Volendam aan een treffer. Kuwas haalt ineens uit, zijn inzet is Didillon-Hödl te machtig maar spat uiteen op de lat! 🔄63' - Driedubbele wissel Volendam (1-2) Kruys voert een driedubbele wissel door bij Volendam. Bacuna, Pauwels en Veerman gaan eruit, in hun plaatsen komen Kwakman, Oehlers en Mühren in het veld. 60' - Redding Didilon-Hödl (1-2) Didillon-Hödl maakt zijn fout bij de 0-2 (deels) goed. Een schot van Pauwels richting de verre hoek wordt stijlvol gepareerd door de Willem II-keeper. 59' - Volendam slordig (1-2) Volendam komt er gevaarlijk uit met Descotte en Bacuna, maar laatstgenoemde krijgt de bal niet lekker mee en dan zit Willem II er via Besselink tussen. 57'- Publiek laat zich horen (1-2) Het thuispubliek heeft het geloof weer helemaal terug en gaat als één man achter Willem II staan. ⚽54' - Willem II doet wat terug! (1-2) BREAKING Zul je net zien: onderstaande update is nog niet terug of het is raak voor Willem II. Doodeman wordt diep gestuurd en schiet de bal knap in de verre hoek achter Steur: 1-2! Laad meer