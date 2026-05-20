Live voetbal 3

Gevoelige beelden: Justin Kluivert in tranen op het veld

20 mei 2026, 21:08
Justin en Patrick Kluivert
Foto: © X: afcbournemouth
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Justin Kluivert stond dinsdagavond na het Premier League-duel van Bournemouth met Manchester City (1-1) in tranen op het veld. De Oranje-international was zichtbaar geëmotioneerd en werd getroost door zijn vriendin Shanna en vader Patrick.

Kluivert maakte woensdag na ontzettend lang blessureleed zijn rentree bij Bournemouth. De 27-jarige aanvallende middenvelder onderging in januari een knieoperatie en stond sindsdien maandenlang aan de kant.

Kluivert werkte hard aan zijn herstel en maakte dinsdag tegen Manchester City zijn eerste minuten sinds 3 januari van dit jaar. De voormalig Ajacied maakte een kwartier voor tijd als invaller zijn rentree en droeg bij aan het 1-1 gelijkspel van Bournemouth tegen Manchester City.

Artikel gaat verder onder video

Het betekende een historisch resultaat voor Bournemouth: the Cherries verstevigden hun zesde plaats in de Premier League en verzekerden zich zo voor het eerst in de clubgeschiedenis van Europees voetbal. Bournemouth sluit het Premier League-seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Nottingham Forest en dan wordt duidelijk in welk Europees toernooi de ploeg volgend seizoen actief zal zijn.

Kluivert was dinsdag na het laatste fluitsignaal hevig geëmotioneerd. Hij stond in tranen op het veld en werd getroost door zijn vriendin Shanna en vader Patrick, zo blijkt uit beelden die Bournemouth woensdag deelt op social media.

Voor Kluivert komt zijn rentree wellicht net op tijd om in aanmerking te komen voor de WK-selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman liet begin deze maand weten dat Kluivert nog altijd een optie is voor hem het oog op het mondiale eindtoernooi dat op 11 juni van start gaat.

Moet Ronald Koeman Justin Kluivert meenemen naar het WK?

Laden...
28 stemmen

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-speler Joey Veerman

Joey Veerman niét in '55(!)-koppige Oranje-voorselectie' voor WK

  • vr 15 mei, 20:31
  • 15 mei 20:31
  • 13
Ronald de Boer

De Boer onthult opmerkelijke ambitie van Guardiola

  • Gisteren, 18:51
  • Gisteren, 18:51
  • 3
Ronald Koeman

Oranje verrast: nóg een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan

  • Gisteren, 13:26
  • Gisteren, 13:26
  • 2
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Justin Kluivert

Justin Kluivert
AFC Bournemouth
Team: Bournemouth
Leeftijd: 27 jaar (5 mei 1999)
Positie: AM (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bournemouth
19
2
2024/2025
Bournemouth
34
12
2023/2024
Bournemouth
32
7
2022/2023
Valencia
26
6

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws