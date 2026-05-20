Gevoelige beelden: Justin Kluivert in tranen op het veld

stond dinsdagavond na het Premier League-duel van Bournemouth met Manchester City (1-1) in tranen op het veld. De Oranje-international was zichtbaar geëmotioneerd en werd getroost door zijn vriendin Shanna en vader Patrick.

Kluivert maakte woensdag na ontzettend lang blessureleed zijn rentree bij Bournemouth. De 27-jarige aanvallende middenvelder onderging in januari een knieoperatie en stond sindsdien maandenlang aan de kant.

Kluivert werkte hard aan zijn herstel en maakte dinsdag tegen Manchester City zijn eerste minuten sinds 3 januari van dit jaar. De voormalig Ajacied maakte een kwartier voor tijd als invaller zijn rentree en droeg bij aan het 1-1 gelijkspel van Bournemouth tegen Manchester City.

Het betekende een historisch resultaat voor Bournemouth: the Cherries verstevigden hun zesde plaats in de Premier League en verzekerden zich zo voor het eerst in de clubgeschiedenis van Europees voetbal. Bournemouth sluit het Premier League-seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Nottingham Forest en dan wordt duidelijk in welk Europees toernooi de ploeg volgend seizoen actief zal zijn.

Kluivert was dinsdag na het laatste fluitsignaal hevig geëmotioneerd. Hij stond in tranen op het veld en werd getroost door zijn vriendin Shanna en vader Patrick, zo blijkt uit beelden die Bournemouth woensdag deelt op social media.

Voor Kluivert komt zijn rentree wellicht net op tijd om in aanmerking te komen voor de WK-selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman liet begin deze maand weten dat Kluivert nog altijd een optie is voor hem het oog op het mondiale eindtoernooi dat op 11 juni van start gaat.

