Live voetbal

Lichtpuntje voor Koeman, ideale vervanger weer terug op het veld

2 mei 2026, 05:55
Ronald Koeman
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Ronald Koeman heeft in de aanloop naar het naderende wereldkampioenschap een welkome opsteker gekregen. Justin Kluivert heeft na vier maanden blessureleed namelijk de groepstraining bij AFC Bournemouth hervat. Omdat er definitief een streep is gezet door de WK-deelname van Xavi Simons, heeft de bondscoach van het Nederlands elftal zijn pijlen nadrukkelijk op de aanvaller gericht. Volgens Koeman hangt een eventuele uitverkiezing nu puur af van het wedstrijdritme dat de buitenspeler nog kan opdoen.

De rentree van Kluivert op het trainingsveld volgt kort op de zware klap rondom Simons. De spelmaker van Tottenham Hotspur scheurde eind april de voorste kruisband van zijn rechterknie af. Gevraagd naar mogelijke vervangers, wees de bondscoach donderdag direct naar de situatie in Engeland. "Het is ook afwachten hoe het gaat met de blessure van Justin Kluivert, wanneer hij weer gaat spelen", aldus Koeman. "Uiteindelijk draait het om fitheid".

Artikel gaat verder onder video

Bij Bournemouth is men eveneens verheugd dat de aanvaller weer op het veld staat, nadat hij begin januari in het duel met Arsenal geblesseerd raakte en een knieoperatie moest ondergaan. "Dit is heel positief nieuws voor ons", reageerde manager Andoni Iraola tijdens een persconferentie. "Het is nog geen volledige trainingsweek, maar hij haalde al wel een aardig niveau", vervolgde Iraola. "Dat is knap na bijna vier maanden afwezigheid".

Voor Kluivert resteren er nu nog anderhalve maand en vier competitiewedstrijden om wedstrijdfit te raken voor de mondiale eindronde. De thuiswedstrijd van aanstaande zondag tegen Crystal Palace komt nog te vroeg voor een rentree in de wedstrijdselectie. In de resterende drie speelronden is de kans aanzienlijk groter dat de Oranje-international daadwerkelijk weer minuten gaat maken in de Premier League.

Is Justin Kluivert de ideale vervanger voor de geblesseerde Xavi Simons?

Laden...
41 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • Gisteren, 18:52
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Justin Kluivert

Justin Kluivert
AFC Bournemouth
Team: Bournemouth
Leeftijd: 26 jaar (5 mei 1999)
Positie: AM (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bournemouth
18
2
2024/2025
Bournemouth
34
12
2023/2024
Bournemouth
32
7
2022/2023
Valencia
26
6

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
5
Aston Villa
34
5
58
6
Brighton
34
9
50
7
Bournemouth
34
0
49
8
Chelsea
34
8
48
9
Brentford
34
3
48

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws