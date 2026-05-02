Ronald Koeman heeft in de aanloop naar het naderende wereldkampioenschap een welkome opsteker gekregen. heeft na vier maanden blessureleed namelijk de groepstraining bij AFC Bournemouth hervat. Omdat er definitief een streep is gezet door de WK-deelname van Xavi Simons, heeft de bondscoach van het Nederlands elftal zijn pijlen nadrukkelijk op de aanvaller gericht. Volgens Koeman hangt een eventuele uitverkiezing nu puur af van het wedstrijdritme dat de buitenspeler nog kan opdoen.

De rentree van Kluivert op het trainingsveld volgt kort op de zware klap rondom Simons. De spelmaker van Tottenham Hotspur scheurde eind april de voorste kruisband van zijn rechterknie af. Gevraagd naar mogelijke vervangers, wees de bondscoach donderdag direct naar de situatie in Engeland. "Het is ook afwachten hoe het gaat met de blessure van Justin Kluivert, wanneer hij weer gaat spelen", aldus Koeman. "Uiteindelijk draait het om fitheid".

Bij Bournemouth is men eveneens verheugd dat de aanvaller weer op het veld staat, nadat hij begin januari in het duel met Arsenal geblesseerd raakte en een knieoperatie moest ondergaan. "Dit is heel positief nieuws voor ons", reageerde manager Andoni Iraola tijdens een persconferentie. "Het is nog geen volledige trainingsweek, maar hij haalde al wel een aardig niveau", vervolgde Iraola. "Dat is knap na bijna vier maanden afwezigheid".

Voor Kluivert resteren er nu nog anderhalve maand en vier competitiewedstrijden om wedstrijdfit te raken voor de mondiale eindronde. De thuiswedstrijd van aanstaande zondag tegen Crystal Palace komt nog te vroeg voor een rentree in de wedstrijdselectie. In de resterende drie speelronden is de kans aanzienlijk groter dat de Oranje-international daadwerkelijk weer minuten gaat maken in de Premier League.