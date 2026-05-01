Keiharde kritiek op Weghorst: 'Van Dijk is 10 keer beter!'

1 mei 2026, 17:21
Wout Weghorst bij Oranje
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Journalist Sjoerd Mossou begrijpt niet dat Wout Weghorst nog steeds in het Nederlands elftal speelt. Volgens hem is aanvoerder Virgil van Dijk een veel betere optie als Oranje in de slotfase een doelpunt nodig heeft.

In de AD Voetbalpodcast is Mossou heel duidelijk over de spits. Hij vindt het niveau van Weghorst momenteel niet hoog genoeg voor de nationale ploeg. "Als je dit seizoen naar Weghorst kijkt... Dat kan toch niet in het Nederlands elftal? Even serieus", begint de journalist.

Mossou snapt wel waarom bondscoach Ronald Koeman de spits erbij houdt. Weghorst staat bekend als een echte harde werker op de training en Koeman is vaak trouw aan zijn spelers. "Ik weet het allemaal wel", zegt Mossou. "Maar van een spits van het Nederlands elftal mag je toch wel iets meer voetbalkwaliteit verwachten."

Van Dijk als spits

Vaak wordt Weghorst in de laatste minuten in het veld gebracht als Nederland een doelpunt moet forceren. Mossou ziet daarvoor een veel betere oplossing: stuur Virgil van Dijk naar voren.

"Wie kan er nou beter koppen, Virgil van Dijk of Wout Weghorst?", vraagt de journalist zich af. "Als jij een goede kopper voorin wil hebben voor de laatste minuten, dan is Virgil van Dijk tien keer zo goed."

Dat Oranje dan achterin kwetsbaar wordt zonder Van Dijk, vindt Mossou geen goed excuus. "We hebben centrale verdedigers genoeg in Nederland. Je kunt altijd wel iemand vinden om achterin te houden", legt hij uit. Voor de rol van 'pinchhitter' in de laatste minuten is Weghorst volgens hem dus simpelweg niet meer nodig.

Mocht de bondscoach Weghorst thuis laten, dan heeft Mossou wel wat ideeën. "Ik zou Zian Flemming wel leuk vinden als alternatief", stelt hij voor. Ook een andere naam valt: "Of Emanuel Emegha, maar die is helaas vaak geblesseerd geweest."

Statistieken

In 51 interlands was Weghorst goed voor 14 doelpunten en 3 assists. Vooral op het afgelopen WK bewees hij zijn waarde, toen hij in vier wedstrijden twee keer scoorde (waaronder de legendarische gelijkmaker tegen Argentinië).

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

