Perišić zit schorsing uit in het buitenland, PSV komt met verklaring

In de podcast Kick-off van De Telegraaf is vrijdag verder gespeculeerd over de gele kaart van Ivan Perišić. De ervaren aanvaller moet de naderende topper tegen Ajax aan zich voorbij laten gaan omdat hij een schorsing uit zit, maar verblijft momenteel in het buitenland. De club heeft inmiddels laten weten dat het om een medische behandeling gaat, wat in de podcast Kick-off van De Telegraaf tot de nodige cynische reacties leidde.

Op de persconferentie werd het al dan niet bewust pakken van de kaart al uitgebreid besproken. Clubwatcher Jeroen Kapteijns meldt dat Bosz de speler inmiddels op zijn gedrag heeft gewezen. "Bosz gaf aan dat hij de eerste flinke overtreding van Perišić nog niet zo in de gaten had, maar dat hij de tweede en derde toch wel toevallig vond", vertelt de journalist. De trainer wilde verder niet in detail treden over de inhoud van het gesprek of over een eventuele boete.

Artikel gaat verder onder video

Naast de gele kaart zorgde ook de fysieke afwezigheid van de Kroaat voor gefronste wenkbrauwen. Op sociale media doken beelden op waaruit bleek dat de PSV'er de landsgrenzen had verlaten, wat de suggestie wekte dat hij mogelijk een vervroegde vakantie had ingepland rondom zijn schorsing. Kapteijns ontkrachtte die geruchten echter in de podcast en kwam met een verduidelijking. "Perišić is inderdaad in het buitenland, maar niet voor een vakantie, maar voor een medische behandeling", aldus de verslaggever.

De mededeling over de medische trip kon direct rekenen op een scherpe reactie van collega Mike Verweij. "Had hij een blessure opgelopen tijdens het pakken van die gele kaart?", vroeg de journalist zich hardop en cynisch af. Presentator Pim Sedee noemde de gang van zaken rondom de prent zonde, vooral omdat de ervaren PSV'er normaal gesproken juist wordt geprezen om zijn voorbeeldfunctie, inzet en toewijding binnen de selectie. "Juist van zo'n speler verwacht je zo'n actie niet", concludeerde Sedee.