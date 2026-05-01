Driessen ziet een verantwoordelijkheidsrol voor clubs na uitspraak NAC-zaak

De KNVB houdt de adem in voor de naderende uitspraak in de rechtszaak rondom NAC Breda. De bond vreest voor een kettingreactie aan juridische procedures van andere clubs als de Bredanaars in het gelijk worden gesteld. Voetbaljournalist Valentijn Driessen spreekt echter de hoop uit dat de overige teams in dat scenario het algemeen belang van de competitie boven hun eigen gelijk stellen en zich koest houden.

In de podcast Kick Off werd uitgebreid stilgestaan bij de juridische strijd die het betaald voetbal momenteel in zijn greep houdt. Aanstaande maandag om 12.00 uur volgt de definitieve uitspraak in de zaak die NAC aanspande om de wedstrijd tegen Go Ahead over te laten spelen. Volgens Jeroen Kapteijns kijkt de KNVB met samengeknepen billen naar het vonnis, omdat een overwinning voor NAC grote gevolgen kan hebben. Andere cubs zouden in dat geval eveneens naar de rechter kunnen stappen, wat kan leiden tot een onoverzichtelijke situatie in zowel de Keuken Kampioen Divisie als de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de zitting in de rechtbank stonden de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar. De KNVB waarschuwde de rechter expliciet dat een uitspraak in het voordeel van NAC de gehele organisatie van het betaald voetbal totaal kan ontregelen. De advocaat van de Bredanaars probeerde de kwestie juist klein te houden door te benadrukken dat het enkel gaat om het overspelen van één specifieke wedstrijd. Volgens Kapteijns hangt veel af van het perspectief dat de rechter kiest. Mocht de rechter meegaan in het geschetste doemscenario van de bond, dan valt de uitspraak vermoedelijk in het nadeel van NAC uit.

Driessen is vooral benieuwd naar de reactie van de rest van de voetbalwereld als NAC inderdaad gelijk krijgt en er slechts één duel overgespeeld hoeft te worden. De journalist stelt dat andere clubs zich momenteel nog uitspreken tegen de juridische stappen van NAC onder het mom van het competitiebelang. "Dan moet je natuurlijk ook consequent zijn", stelt Driessen, die hoopt dat andere clubs na de uitspraak niet alsnog hun eigen gelijk gaan halen bij de rechter.

Een cruciaal juridisch breekpunt in de zaak is de termijn van acht dagen om protest aan te tekenen. Volgens de raadsman van NAC hebben andere clubs die termijn laten verlopen, maar juristen van concurrerende teams redeneren dat die acht dagen pas ingaan op het moment dat de onrechtmatige speelgerechtigdheid bekend werd. Mocht de chaos compleet worden, dan kwam in de podcast zelfs het schrikbeeld ter sprake dat de hele competitie ongeldig verklaard zou worden.