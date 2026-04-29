Na een veelzeggend interview van Robin van Persie is het voor Hans Kraay junior duidelijk: het huwelijk tussen en Feyenoord is uitgelopen op een deceptie. De ESPN-verslaggever spreekt op basis van de woorden van de trainer zelfs van een mismatch.

Dat schrijft Kraay woensdagochtend in zijn column voor Voetbal International: "Toen ik ’m vroeg: Robin, hebben jullie met Sterling gegokt en verloren, begreep ik wel dat hij dit niet volledig kon beamen, maar toen hij zei dat hij heel erg zijn best deed tijdens de trainingen wist ik: Dit gaat ’m niet meer worden. Het is honderd procent duidelijk dat Sterling en Feyenoord een mismatch is geworden. Die zien we volgend seizoen niet meer terug in De Kuip", maakte Kraay op uit het interview.

De verslaggever van ESPN zag nog meer opvallends aan Van Persie: "Het is ongelooflijk wat een overwinning en een acceptabele wedstrijd met een trainer doet. Voor het eerst gaf Robin van Persie toe dat een trainer die verliest pijn lijdt, het moeilijk heeft, slecht slaapt, zijn vrouw hoort praten en niet luistert, ja, Robin van Persie beaamde dat hij het gewoon heel zwaar heeft gehad."

Kraay zag dat Van Persie eindelijk weer eens met een tevreden gevoel naar een wedstrijd van Feyenoord kon kijken: "Feyenoord heeft voor het eerst in maanden negentig minuten grip gehad op de wedstrijd. Van de 45 duizend toeschouwers in De Kuip, is er niet een die getwijfeld heeft of Feyenoord wel zou gaan winnen en dat lag ook een beetje aan het Dick Advocaat-systeem."