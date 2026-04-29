Vertrek van Sterling bij Feyenoord is aanstaande na interview Van Persie

29 april 2026, 10:35
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Na een veelzeggend interview van Robin van Persie is het voor Hans Kraay junior duidelijk: het huwelijk tussen Raheem Sterling en Feyenoord is uitgelopen op een deceptie. De ESPN-verslaggever spreekt op basis van de woorden van de trainer zelfs van een mismatch.

Dat schrijft Kraay woensdagochtend in zijn column voor Voetbal International: "Toen ik ’m vroeg: Robin, hebben jullie met Sterling gegokt en verloren, begreep ik wel dat hij dit niet volledig kon beamen, maar toen hij zei dat hij heel erg zijn best deed tijdens de trainingen wist ik: Dit gaat ’m niet meer worden. Het is honderd procent duidelijk dat Sterling en Feyenoord een mismatch is geworden. Die zien we volgend seizoen niet meer terug in De Kuip", maakte Kraay op uit het interview.

De verslaggever van ESPN zag nog meer opvallends aan Van Persie: "Het is ongelooflijk wat een overwinning en een acceptabele wedstrijd met een trainer doet. Voor het eerst gaf Robin van Persie toe dat een trainer die verliest pijn lijdt, het moeilijk heeft, slecht slaapt, zijn vrouw hoort praten en niet luistert, ja, Robin van Persie beaamde dat hij het gewoon heel zwaar heeft gehad."

Kraay zag dat Van Persie eindelijk weer eens met een tevreden gevoel naar een wedstrijd van Feyenoord kon kijken: "Feyenoord heeft voor het eerst in maanden negentig minuten grip gehad op de wedstrijd. Van de 45 duizend toeschouwers in De Kuip, is er niet een die getwijfeld heeft of Feyenoord wel zou gaan winnen en dat lag ook een beetje aan het Dick Advocaat-systeem."

Dat was al te voorzien dat Sterling niets aan toevoeging was voor feyenoord

12deman
926 Reacties
304 Dagen lid
783 Likes
12deman
En..........?, Feyenoord wordt gewoon tweede wat maakt het allemaal uit?

Feyenoord - Groningen

Feyenoord
3 - 1
FC Groningen
Gespeeld op 25 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A (L, R)
2025/2026
Feyenoord
7
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

