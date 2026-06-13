Livestream: zo kijk je gratis naar Brazilië - Marokko op het WK

In de nacht van zaterdag op zondag treffen Brazilië en Marokko elkaar op het WK 2026. In het MetLife Stadium in East Rutherford nemen de twee favorieten uit Groep C het om 00.00 uur tegen elkaar op. In dit artikel lees je op welke manier je het WK-duel tussen de Brazilië en Marokko gratis kunt bekijken.

Gratis livestream WK-duel Brazilië - Marokko

Brazilië en Marokko beginnen in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het WK. Om 00.00 uur trappen beide landen af in East Rutherford, vlakbij New York City. De wedstrijd in Groep C wordt uitgezonden door de NOS en is live te streamen via deze link. Ook is het duel live te zien op NPO 1.

Mogelijke opponent Oranje

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Brazilië en Marokko zijn ingedeeld in Groep C, samen met Schotland en Haïti, die elkaar om 03.00 uur treffen. Als het Nederlands elftal in Groep F eerste of tweede wordt, wacht in de zestiende finale een ontmoeting met een land uit Groep C.