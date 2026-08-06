Ajax-aanwinst valt bijzonder negatief op: ‘Het klinkt hard, maar…’

Het gaat woensdagavond in het ESPN-programma Voetbalpraat over de spitspositie van Ajax. Analist Anco Jansen is absoluut niet onder de indruk van wat hij tot dusver heeft gezien van .

Ajax betaalde eerder deze zomer minimaal 19,9 miljoen euro om Leonardo los te weken bij Al-Hilal, maar de Braziliaanse spits liet nog geen overweldigende indruk achter. “Volgens mij moet hij nog opgetraind worden qua fitheid”, zegt Marciano Vink in Voetbalpraat.

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Jansen is het daar volledig mee eens; “Die viel me nog niet mee! Het is ook moeilijk om daar nu al een oordeel op te plakken, maar ik zie wel iemand die in het voetballen heel veel moeite heeft.”

“Dat had hij bij Benfica ook al”, stelt Vink. “Het is echt een speler voor in de box. Daar is hij levensgevaarlijk.”

“Hij is ook langzaam, dat durf ik echt te stellen. Het klinkt hard, maar hij is langzaam”, vervolgt Jansen. “Je hebt nu rondom hem spelers lopen die echt wel willen combineren met een spits. Daar hoef je bij hem echt niet mee aan te komen.”

Jansen is meer onder de indruk van Tolu Arokodare, Leonardo’s concurrent in de spits bij Ajax. “Over die Tolu zei iedereen: dat is natuurlijk een beest. Maar die vond ik voetballend dan weer veel beter dan wat vooraf over hem gezegd werd.”