Sherida Spitse gaat viraal met speech: ‘Meiden, spelen voor Ajax…’

Ajax heeft dinsdag uitstekende zaken gedaan in de UEFA Women's Champions League. De Amsterdamse vrouwen wonnen in de tweede voorronde met 2-0 van Brøndby IF en zijn dicht bij het bereiken van het hoofdtoernooi. De speech die aanvoerder vlak voor de aftrap gaf in de huddle gaat op social media viraal.

Het duel tussen Ajax en Brøndby IF werd op neutraal terrein gespeeld in Glasgow. De Amsterdamse doelpunten werden al vroeg gemaakt door Katja Snoeijs en Mirte van Koppen. Ajax kon de wedstrijd daarna probleemloos uitspelen en plaatste zich zo voor de derde en laatste kwalificatieronde. Daarin wacht een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen Rangers FC en Slavia Praag.

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Ajax deelt op social media beelden van de speech die Spitse voorafgaand aan de wedstrijd hield ten overstaan van haar teamgenoten. “Meiden, het spelen voor je land is geweldig. Maar het spelen voor een club als Ajax is ook geweldig. Dus heb dat in je hoofd: dit is fantastisch”, begon de 36-jarige middenvelder.

“Dat je dat shirt mag aantrekken en dat je daar trots op mag zijn. Als klein meisje van vijf, zes jaar droom je van bepaalde clubs. Dat kan elke club zijn. En nu sta je hier in dit shirt. Wees daar ook trots op”, sloot Spitse af, waarna de speelsters gezamenlijk riepen: ‘Eén team, één taak. Ajax Amsterdam!”

De beelden van de speech gaan hard rond, met name op TikTok. De video werd in ongeveer vier uur al meer dan 100.000 keer geliket en 56 keer gedeeld.