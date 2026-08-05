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Sherida Spitse gaat viraal met speech: ‘Meiden, spelen voor Ajax…’

5 augustus 2026, 19:58
Sherida Spitse Ajax
Foto: © Ajax
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Ajax heeft dinsdag uitstekende zaken gedaan in de UEFA Women's Champions League. De Amsterdamse vrouwen wonnen in de tweede voorronde met 2-0 van Brøndby IF en zijn dicht bij het bereiken van het hoofdtoernooi. De speech die aanvoerder Sherida Spitse vlak voor de aftrap gaf in de huddle gaat op social media viraal.

Het duel tussen Ajax en Brøndby IF werd op neutraal terrein gespeeld in Glasgow. De Amsterdamse doelpunten werden al vroeg gemaakt door Katja Snoeijs en Mirte van Koppen. Ajax kon de wedstrijd daarna probleemloos uitspelen en plaatste zich zo voor de derde en laatste kwalificatieronde. Daarin wacht een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen Rangers FC en Slavia Praag.

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Ajax deelt op social media beelden van de speech die Spitse voorafgaand aan de wedstrijd hield ten overstaan van haar teamgenoten. “Meiden, het spelen voor je land is geweldig. Maar het spelen voor een club als Ajax is ook geweldig. Dus heb dat in je hoofd: dit is fantastisch”, begon de 36-jarige middenvelder.

“Dat je dat shirt mag aantrekken en dat je daar trots op mag zijn. Als klein meisje van vijf, zes jaar droom je van bepaalde clubs. Dat kan elke club zijn. En nu sta je hier in dit shirt. Wees daar ook trots op”, sloot Spitse af, waarna de speelsters gezamenlijk riepen: ‘Eén team, één taak. Ajax Amsterdam!”

De beelden van de speech gaan hard rond, met name op TikTok. De video werd in ongeveer vier uur al meer dan 100.000 keer geliket en 56 keer gedeeld.

@ajaxvrouwen

It’s your captain speaking ❌❌❌

♬ origineel geluid - Ajax Vrouwen

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Sherida Spitse moet ook gaan stoppen daar heeft de ajax vrouwen niers meer aan uitgerangeerde

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Fritz Korbach
5 Reacties
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Fritz Korbach
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dilima1966
3.909 Reacties
1.150 Dagen lid
18.499 Likes
dilima1966
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Sherida Spitse moet ook gaan stoppen daar heeft de ajax vrouwen niers meer aan uitgerangeerde

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Sherida Spitse

Sherida Spitse
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 36 jaar (29 mei 1990)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Ajax
19
2
2023/2024
Ajax
22
4
2022/2023
Ajax
20
5
2021/2022
Ajax
24
2

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