Live voetbal

Regeer onthult: zo staan Ter Stegen en Brandt ervoor bij Ajax

5 augustus 2026, 16:38
Marc-Andre ter Stegen en Julian Brandt
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Youri Regeer heeft een positieve eerste indruk gekregen van Marc-André ter Stegen en Julian Brandt bij Ajax. Het Duitse tweetal traint inmiddels mee met de selectie en kan donderdagavond debuteren maken in de Conference League-voorrondewedstrijd tegen Shelbourne FC.

Ter Stegen en Brandt zijn door Ajax aangemeld bij de UEFA en behoren tot de beschikbare spelers voor het Europese duel. De van FC Barcelona gehuurde doelman werkte woensdag op sportcomplex De Toekomst zijn eerste volledige groepstraining af. Na de gezamenlijke warming-up sloot hij zich aan bij de keeperstraining en deed hij ook mee aan de partijvorm.

Artikel gaat verder onder video

“Ze maken een heel goede indruk. Vandaag trainde Ter Stegen voor het eerst echt met de groep mee, ook tijdens de partijvorm”, vertelt Regeer aan Ziggo Sport. “Je merkt meteen dat het een keeper van wereldklasse is. Met Julian is dat hetzelfde. Je merkt echt dat er twee persoonlijkheden binnenkomen. Dat is heel goed voor onze groep.”

Ook Brandt maakte woensdag voor het eerst zijn opwachting op het trainingsveld van Ajax. De transfervrij van Borussia Dortmund overgekomen middenvelder verscheen samen met Steven Berghuis op het veld en maakte volgens AT5 een ontspannen indruk.

Regeer kijkt uit naar de samenwerking met beide Duitsers. “Als jonge jongen keek ik naar zulke voetballers. Nu mag ik uiteindelijk met ze samenspelen. Ik denk dat ze een enorme kwaliteitsimpuls voor onze groep zijn. Dat gaan we met zijn allen zien”, aldus de middenvelder.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mika Godts

'Ajax wijst openingsbod PSG op Godts resoluut af'

  • Gisteren, 10:10
  • Gisteren, 10:10
  • 6
Mika Godts

Mika Godts bereikt akkoord en wil vertrekken bij Ajax

  • za 1 augustus, 17:55
  • 1 aug. 17:55
  • 19
Noa Lang Ajax

Spectaculaire terugkeer Noa Lang naar Ajax stuit op één groot obstakel

  • za 1 augustus, 16:00
  • 1 aug. 16:00
  • 15
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0
2022/2023
Barcelona
38
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws