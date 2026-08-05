heeft een positieve eerste indruk gekregen van en bij Ajax. Het Duitse tweetal traint inmiddels mee met de selectie en kan donderdagavond debuteren maken in de Conference League-voorrondewedstrijd tegen Shelbourne FC.

Ter Stegen en Brandt zijn door Ajax aangemeld bij de UEFA en behoren tot de beschikbare spelers voor het Europese duel. De van FC Barcelona gehuurde doelman werkte woensdag op sportcomplex De Toekomst zijn eerste volledige groepstraining af. Na de gezamenlijke warming-up sloot hij zich aan bij de keeperstraining en deed hij ook mee aan de partijvorm.

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“Ze maken een heel goede indruk. Vandaag trainde Ter Stegen voor het eerst echt met de groep mee, ook tijdens de partijvorm”, vertelt Regeer aan Ziggo Sport. “Je merkt meteen dat het een keeper van wereldklasse is. Met Julian is dat hetzelfde. Je merkt echt dat er twee persoonlijkheden binnenkomen. Dat is heel goed voor onze groep.”

Ook Brandt maakte woensdag voor het eerst zijn opwachting op het trainingsveld van Ajax. De transfervrij van Borussia Dortmund overgekomen middenvelder verscheen samen met Steven Berghuis op het veld en maakte volgens AT5 een ontspannen indruk.

Regeer kijkt uit naar de samenwerking met beide Duitsers. “Als jonge jongen keek ik naar zulke voetballers. Nu mag ik uiteindelijk met ze samenspelen. Ik denk dat ze een enorme kwaliteitsimpuls voor onze groep zijn. Dat gaan we met zijn allen zien”, aldus de middenvelder.