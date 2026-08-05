Opvallende werkwijze Cruijff belicht: ‘Het verhaal gaat dat hij in de eerste maanden…’

Johan Inan, Ajax-volger namens het Algemeen Dagblad, heeft in de AD Voetbalpodcast zijn licht laten schijnen over de verschillen tussen Alex Kroes en Jordi Cruijff. De clubwatcher haalt andermaal aan dat Cruijff met name gebruikmaakt van zijn eigen netwerk, terwijl Kroes ‘niks op eigen houtje deed’.
De huidige transferzomer van Ajax roept de nodige vraagtekens op bij voetbalminnend Nederland. Onder leiding van technisch directeur Cruijff wisten de Amsterdammers zich al te versterken met behoorlijke namen, zoals onder meer Marcos Leonardo, Julian Brandt en Marc-André ter Stegen. Daarmee lijkt de koek overigens nog absoluut niet op. Vorig seizoen werd regelmatig aangehaald dat de inmiddels vertrokken Kroes het moest doen met een nagenoeg lege portemonnee.
Wat zijn nou de verschillen tussen Cruijff en Kroes? “Cruijff gaat veel solistischer te werk: hij heeft zijn scout Joël Lara, daar schakelt hij vooral mee. En hij legt verantwoording af aan financieel directeur Shashi Baboeram Panday en RvC-lid Edo Ophof”, vertelt Inan, die het verschil met Kroes benoemt: “Die betrok letterlijk iedereen erbij, van Louis van Gaal tot Danny Blind en de hoofdtrainer.”
De Ajax-watcher van het AD vervolgt: “Kroes wilde niks op eigen houtje doen. Het verhaal van Cruijff is natuurlijk dat hij in zijn eerste maanden helemaal niet naar de scouts heeft omgekeken en dat ze niet eens handen hebben geschud. Daar kun je ook wat van vinden, want dat zijn natuurlijk gewoon medewerkers die op de loonlijst staan. Daar zitten de verschillen.”
Inan noemt tot slot nog een verschil: “Kroes was veel meer bezig met duurzaam financieel beleid: Ajax naar de toekomst toe gezond maken en vanuit daar weer bouwen. Cruijff komt binnen en zegt: ‘nee’. Daar is hij ook open en eerlijk in, wat hem siert. Hij zegt gewoon dat hij niet komt om binnen drie jaar iets te bouwen. Hij wil meteen iets neerzetten en kampioen worden. We merken: daar is geen woord aan gelogen”, aldus de journalist.
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Kortom, de bronnetjes van deze dokter Snuggles van AD kwamen uit het kamp Van Gaal. Volgens mij is wat hij uitlegt namelijk ook gebruikelijk; een Raad van Commissarissen houdt toezicht op de dagelijkse financiële en technische directie. Dus wederom een poging tot een sensatie stuk over iets wat gewoon heel gebruikelijk is.
Inderdaad. Goed stukje riooljournalistiek.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kortom, de bronnetjes van deze dokter Snuggles van AD kwamen uit het kamp Van Gaal. Volgens mij is wat hij uitlegt namelijk ook gebruikelijk; een Raad van Commissarissen houdt toezicht op de dagelijkse financiële en technische directie. Dus wederom een poging tot een sensatie stuk over iets wat gewoon heel gebruikelijk is.
Inderdaad. Goed stukje riooljournalistiek.