Opvallende werkwijze Cruijff belicht: ‘Het verhaal gaat dat hij in de eerste maanden…’

Johan Inan, Ajax-volger namens het Algemeen Dagblad, heeft in de AD Voetbalpodcast zijn licht laten schijnen over de verschillen tussen Alex Kroes en Jordi Cruijff. De clubwatcher haalt andermaal aan dat Cruijff met name gebruikmaakt van zijn eigen netwerk, terwijl Kroes ‘niks op eigen houtje deed’.

De huidige transferzomer van Ajax roept de nodige vraagtekens op bij voetbalminnend Nederland. Onder leiding van technisch directeur Cruijff wisten de Amsterdammers zich al te versterken met behoorlijke namen, zoals onder meer Marcos Leonardo, Julian Brandt en Marc-André ter Stegen. Daarmee lijkt de koek overigens nog absoluut niet op. Vorig seizoen werd regelmatig aangehaald dat de inmiddels vertrokken Kroes het moest doen met een nagenoeg lege portemonnee.

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Wat zijn nou de verschillen tussen Cruijff en Kroes? “Cruijff gaat veel solistischer te werk: hij heeft zijn scout Joël Lara, daar schakelt hij vooral mee. En hij legt verantwoording af aan financieel directeur Shashi Baboeram Panday en RvC-lid Edo Ophof”, vertelt Inan, die het verschil met Kroes benoemt: “Die betrok letterlijk iedereen erbij, van Louis van Gaal tot Danny Blind en de hoofdtrainer.”

De Ajax-watcher van het AD vervolgt: “Kroes wilde niks op eigen houtje doen. Het verhaal van Cruijff is natuurlijk dat hij in zijn eerste maanden helemaal niet naar de scouts heeft omgekeken en dat ze niet eens handen hebben geschud. Daar kun je ook wat van vinden, want dat zijn natuurlijk gewoon medewerkers die op de loonlijst staan. Daar zitten de verschillen.”

Inan noemt tot slot nog een verschil: “Kroes was veel meer bezig met duurzaam financieel beleid: Ajax naar de toekomst toe gezond maken en vanuit daar weer bouwen. Cruijff komt binnen en zegt: ‘nee’. Daar is hij ook open en eerlijk in, wat hem siert. Hij zegt gewoon dat hij niet komt om binnen drie jaar iets te bouwen. Hij wil meteen iets neerzetten en kampioen worden. We merken: daar is geen woord aan gelogen”, aldus de journalist.