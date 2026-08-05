Ajax heeft zijn oog laten vallen op . Volgens Sébastien Denis van Foot Mercato volgt de Amsterdamse club de 27-jarige middenvelder van Watford FC, die deze transferzomer door meerdere clubs wordt begeerd.

De interesse past binnen de plannen van Ajax, dat de selectie mogelijk verder wil versterken na een eventuele transfer van Mika Godts naar Paris Saint-Germain. Eerder werd al duidelijk dat de club nog meerdere aanwinsten wil verwelkomen, mits een uitgaande toptransfer wordt afgerond.

Concurrentie uit Frankrijk en Engeland

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Een eventuele komst van Louza wordt echter geen eenvoudige opgave. Paris FC heeft al contact gezocht met Watford, terwijl ook OGC Nice belangstelling zou hebben. Daarnaast informeerde Crystal Palace naar de beschikbaarheid van de Marokkaanse middenvelder.

Vooralsnog lijkt Ajax zich te beperken tot belangstelling. Een transfer belooft bovendien fors in de papieren te lopen. Louza ligt in Engeland nog vast tot medio 2028 en zijn Estimated Transfer Value ligt volgens FootballTransfers op 7,7 miljoen euro,