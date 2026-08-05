Hoewel Studio Voetbal van de buis verdwijnt, verandert er verder niet zo veel aan de verslaggeving van de NOS over de Eredivisie. De publieke omroep blijft onder meer vasthouden aan het bekende ‘bord-op-schoot’-moment op zondagavond en presenteert een nieuwe analist voor dat programma: Ron Jans.

Eind november vorig jaar werd bekend dat Studio Voetbal na bijna 25 jaar van televisie verdwijnt. Dat besluit kwam voort uit de bezuinigingen van 156 miljoen euro bij de NOS. De publieke omroep blijft de samenvattingen van de Eredivisie-wedstrijden, die dit weekend voor het eerst dit seizoen weer worden gespeeld, wél gewoon uitzenden.

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Op iedere vrijdag is er NOS Eredivisie op vrijdag, ook als er op die dag geen duel wordt gespeeld. Henry Schut blikt samen met twee analisten vooruit op de speelronde. Op zaterdag (22.30 uur) en zondag (19.00 uur) blijven de samenvattingen en interviews te zien.

Net als vorige seizoenen is er bij de zondaguitzending ruimte voor analyse. Gert van ’t Hof en Sjoerd van Ramshorst bespreken samen met twee analisten de belangrijkste momenten van het voetbalweekend. Onder meer Rafael van der Vaart, Leonne Stentler, Merel van Dongen, Theo Janssen en Imke Courtois zullen hun opwachting maken.

Datzelfde geldt voor Ron Jans, die afgelopen seizoen stopte als trainer. De 67-jarige oud-trainer van onder meer PEC Zwolle, FC Groningen, FC Utrecht en FC Twente begint daarmee aan een nieuwe klus als analist.